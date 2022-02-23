İzmir’de ekmeğe zam! Gramaj düştü, fiyat yükseldi

İzmir’de ekmeğe yılın ilk zammı yapıldı. İZTO Meclisi’nde alınan kararla Odaya bağlı fırınlarda 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren 210 gram ekmek 3 TL’den satılacak.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclisi şubat ayı olağan toplantısında geçen yıl içinde kentte fiyatı 1,50 TL’den 2,50'ye çıkan ekmeğe yılın ilk zammı yapıldı. İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Komite Toplantısı’nda alınan kararın mecliste oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından ekmeğin gramajı 230’dan 210’a düşerken fiyatı da yüzde 30 artışla 2,50 TL’den 3 TL’ye yükseldi. Mecliste alınan karar 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren İzmir’deki İZTO’ya bağlı fırınlarda uygulanacak.

"Eski kârları edemiyoruz"

Yapılan zamma ilişkin söz alan İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, “Bizim şu an girdilerimize yüzde 55 zam geldi. Biz para kazanamıyor hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. 69 bin TL elektrik faturası gelen meslektaşlarımız var. Biz artık eski kârları edemiyoruz. Umarım bundan sonra o kârları ederiz" diye konuştu.



