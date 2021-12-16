İzmir’de emekçiler, 'geçinemiyoruz' mitingi düzenleyecek

KESK’in öncülüğünde, 18 Aralık tarihinde Gündoğdu Meydanı’nda İzmir’deki 8 kuruluşun desteğiyle "Geçinemiyoruz", "Herkesin Bir Sözü Var" mitingi düzenlenecek

FATİH ÖZKILINÇ- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK)’nun öncülüğünde, 18 Aralık 2021 tarihinde Gündoğdu Meydanı’nda saat 13:30’da İzmir’deki 8 kuruluşun desteğiyle düzenlenecek olan "Geçinemiyoruz", "Herkesin Bir Sözü Var" mitingi öncesinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) Ege Bölge Temsilciliği Binası Mahmut Seren toplantı salonunda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya ev sahibi DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, TMMOB Dönem Sözcüsü Aykut Akdemir, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, KESK Dönem Sözcüsü Veysel Beyazadam, Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Müfit Yıldırım ve EMEP, TİP, Kaldıraç ile Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri, Genel İş şubelerinin başkan, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz

Ortak açıklama öncesi konuşan Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Müfit Yıldırım bu mücadelede taraf olmak istediklerini belirterek, "Meslektaşlarımız iş yükü altında eziliyor ve karşılığını alamıyorlar. Sosyal hayatımız da etkilendi. Ailelerimize zaman ayıramaz hale geldik. Beklentimiz herkesin olduğu gibi meslektaşlarımızın emeğinin karşılığını almasıdır. Bu mücadelede hep birlikteyiz" dedi.

TMMOB İKK Dönem Sözcüsü Aykut Akdemir, "Faşizmin gözüken yüzü sadece baskı, şiddet değil diğer yüzü yoksulluk ve bununla karşı karşıyayız. O yüzden bir aradayız. Yaşasın sınıf kardeşliği dediğimiz için buradayız. Yoksullaşmaya karşı tüm emekçilerle Gündoğdu'da olacağız" diye konuştu.

Mücadeleyi sürdürüyoruz

İzmir Tabip Odası Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, "Sağlık ruhen bedenen ve sosyal olarak iyi hal olma durumudur. Yoksulluk ise bu sağlıklı durumu yok sayıyor. Hekimler de bunun mücadelesini veriyor, geçinemiyoruz diyorlar. Haklarımızı istiyoruz, özlük hakları konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Veysel Beyazadam ise birleşik mücadele vurgusu yaptı.

“Hepimiz mücadele etmek zorundayız”

İzmir Tabip Odası Özkan Yücel de derin yoksulluk yaşadıklarını ve yoksulluğun koşan hakları ihlallerine de neden olduğunu belirterek eğitim ve sağlık haklarına erişemez duruma geldiğini söyledi. Yücel, "Asgari ücretle çalışan, altında çalışmak zorunda kalan, evine ekmek götüremeyenler, artık hepimiz işçiyiz. Bu da iktidarın politikalarından kaynaklanıyor. Bu yoksulluktan çıkmak için hepimiz mücadele etmek zorundayız" diye konuştu.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Yoksulluk bu ülkenin bir gerçeği olmasına karşılık emek cephesinin… önümüz bir kara kış ya biz birleşeceğiz bu iktidara kara kışı yaşayacağız ya da biz parçalanacağız bu iktidar bize kara kışı yaşatacak” ifadelerini kullandı.

Sesleri daha da yükselecek

Ortak açıklamayı okuyan KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise son olarak mitinge çağrı yaparak talepleri sıraladı. Bozgeyik, “KESK olarak, sesimizi daha da yükseltecek, ses olan her yerde sese ses katacağız. İktidar derhal istifa etmeli, erken seçim kararı almalıdır. Çok acil ve asgari olarak, çalışanların ücretlerine son iki yılda yaşanan kayıpları telafi edecek zam yapılmalıdır. Asgari ücret Ocak ayı beklenmeden, insanca yaşayacak bir tutara çıkarılmalı, vergiden muaf tutulmalıdır. Mal ve hizmetlere son iki yılda yapılan zamlar geri çekilmeli, denetim sağlanmalıdır.Elektrik, doğal gaz ve suyun bir kısmı devlet ve belediyeler tarafından karşılanmalıdır.Herkese yaşanabilir bir ücret düzeyinin altında olmamak kaydıyla “temel gelir güvencesi" verilmesi için bütçeden kaynak ayrılmadır. Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmelidir. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan pay acilen artırılmalıdır. Lisans ve önlisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarılmalıdır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe hayata geçirilmelidir.Toplumsal barışı sağlayacak acil demokratik adımlar hayata geçirilmelidir. Evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu pazarlık sistemine geçilmelidir.