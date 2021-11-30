İzmir’de engelsiz hafta

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” vizyonuyla “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü” kapsamında 1-11 Aralık tarihleri arasında İzmir’de bir dizi etkinlik yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü” kapsamında 1-11 Aralık tarihleri arasında farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Engelsizmir hedefini “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” anlayışıyla güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından spordan sanata, konserden panele kadar bir dizi etkinlikle engelli farkındalığı kente yayılacak.



“Herkes Eşit, Herkes Farklı” sloganıyla yapılacak etkinliklerin ilki 1 Aralık Çarşamba günü 15.00-19.30 saatleri arasında Sosyal Projeler Dairesi Örnekköy Yerleşkesi’nin konferans salonunda rehber köpekler uygulama tanıtımı ile başlayacak. Rehber Köpekler Derneği ile düzenlenen etkinlikte görme engellilerin en sadık yol arkadaşı rehber köpeklerin toplumdaki yeri ve farkındalığı ile engellilerin yaşamındaki yansımaları anlatılacak. 17.30’da ise betimlemeli Kelebekler filminin gösterimi olacak.

Engelsiz buluşma

3 Aralık Cuma günü 13.00-17.30 saatleri arasında Kültürpark’taki Celal Atik Spor Salonu’nda Engelsiz Buluşma etkinlikleri yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla düzenlenecek program kapsamında video ve fotoğraf gösterisi, engelsiz spor gösterisi, boccia, masa tenisi, hemsball, görme engelli judo takımı, tekerlekli sandalye basketbol ve ampute futbol takımı, akülü tekerlekli sandalye futbolu, hentbol, bachato dans gösterisi, Erdal Giraylar Doğaçlama Tiyatrosu, tekerlekli sandalye dans ve vals gösterisi, Şarkılarla Türkülerle Hayata Bağlanıyorum Projesi Kızılay Grubu ve konser etkinlikleri olacak.

Farkındalık etkinlikleri 4 Aralık Cumartesi günü 18.00’de Selahattin Akçiçek Kültür ve Sanat Merkezi’nde engelli bireyler için betimlemeli Kaptan Fantastik filminin gösterimiyle devam edecek.



Erişim-siz panel

Engelli bireylerin keyifli vakit geçireceği haftada farkındalık bilincini daha da geliştirebilmek için Balçova Belediyesi iş birliği ve üniversitelerin katılımıyla Erişim-siz panel İzmirlilerle buluşacak. Panel, 8 Aralık Çarşamba günü 13.30-17.30 saatleri arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi konferans salonunda yapılacak.

Farkındalık haftası, 11 Aralık Cumartesi günü 10.30’da Havagazı Gençlik Yerleşkesi’nin sergi salonundaki Elim Sende Farkındalık Projesi tanıtım toplantısıyla son bulacak.

Toplumdaki empati duygusunu geliştirmeyi hedefleyerek “Elim Sende Projesi”ni başlatan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan bu projeyle İzmir’in ilçelerinin yanında, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki gönüllü gençleri ve çocukları bir araya getirmeyi de sürdürüyor.