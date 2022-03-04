İzmir’de eş zamanlı deprem tatbikatı

“Deprem Haftası” etkinlikleri kapsamında tüm ülke genelinde olduğu gibi İzmir’de de 3 bin 737 eğitim kurumunda deprem tatbikatı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in katılımıyla gerçekleştirildi. Deprem konusunda İzmir’in Türkiye’deki en riskli illerden birisi olduğunu vurgulayan Vali Köşger, depreme hazırlı olunması gerektiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- “Deprem Haftası” etkinlikleri kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde, 81 ilde eş zamanlı olarak okullarda tatbikat gerçekleştirildi. İzmir’de ise 3 bin 737 eğitim kurumunda yaklaşık 728 bin öğrencinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Konak Gazi Ortaokulu’nda gerçekleştirilen tatbikatta İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve AFAD yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosuna göre depreme dersliklerinde yakalanan öğrenciler, uyarı sirenlerinin çalması üzerine derslikte bulunan Vali Köşger’le birlikte daha önceden kendilerine öğretildiği gibi sıralarının yanlarına siper alarak çök-kapan-tutun yöntemi ile ‘Hayat Üçgeni’ oluşturdu. Sarsıntının geçmesi ile birlikte okul görevlileri tarafından izdihama yer vermeyecek şekilde bina dışına tahliye edilen öğrenciler, okul bahçesinde binadan uzak bir alanda toplandı.

İzmir en riskli iller arasında

Gerçekleşen tatbikatın ardında açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim 2020 tarihinde 117 vatandaşın yaşamını yitirdiği kentte meydana gelen depreme dikkat çekerek İzmir’in deprem konusunda Türkiye’de en riskli illerden birisi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını ifade eden Vali Köşger, “İki fay hattı tüm boydan boya Anadolu’yu kat ediyor. Doğu Anadolu’da da birleşiyor. Ayrıca Ege Bölgesi başta olmak üzere küçük küçük fay hatları var. İzmir’de de bilimsel verilere göre 17 veya 40 canlı fay hattı var. Türkiye’de en son deprem yaşayan illerden birisiyiz. Çok yakın bir zaman önce yaşadığımız depremde 117 canımızı verdik. 117 canımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Depreme her anlamda hazırlıklı olmak lazım. Afet anında yapılması gereken şeylerin okullarda öğretiliyor olması ve bütün vatandaşlarımızın biliyor olması lazım. İzmir’de 3 bin 737 eğitim kurumunda yaklaşık 728 bin öğrencimiz katılımıyla eş zamanlı bir deprem tatbikatı yaptık. Çocuklarımızı disiplinli bir şekilde tatbikatı gerçekleştirdi” dedi.

Deprem gerçeğini unutmayalım

Türkiye’de metropol şehirler arasında altında dinamik fay hattı olan tek şehrin İzmir olduğunun da altını çizen Vali Köşger, “İzmir’de fay hatları üzerine iskan edilmiş konutlar var. İzmir bu anlamda belki de İstanbul’dan bile riskli. İzmirlinin bunun bilicinde olması lazım. Yapıları inşa ederken bu gerçeğin unutulmaması ve depreme hazırlı olunması lazım. Deprem öldürmez insanların yaptığı çürük yapılar öldürür. Deprem noktasında hem kentsel fiziki alt yapı anlamında hem de eğitim anlamında hazırlıklı ve bunun bilincinde olmalıyız. İzmirlilerin bu noktada gerekli bilince sahip olacaklarını değerlendiriyorum. İzmir’i yönetenlerinde bundan sonra yapacağı işlerde bu şuurla hareket etmesi lazım. İnşallah bundan sonra depreme veya herhangi doğal bir afete maruz kalmayız” ifadelerini kullandı.