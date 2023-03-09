İzmir’de EYT'den 180 bin kişi emekli oluyor

Torbalı Ticaret Odası'nın (TTO) Meclis ve Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısına katılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt "Gündemimizin sıcak konularından olan EYT, 23 yıllık hayalden sonra gerçek oldu. İzmir’de 3 günde 40 bin başvuru aldık” dedi.

Torbalı Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Söyler’in başkanlığında gerçekleşen Mart ayı Meclis ve Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’na Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Yavuz Kurt katılım sağladı. Yavuz Kurt toplantıda; EYT başvuru aşamaları, işverenler için EYT süreci, SGK borçlarının yapılandırılması, güncel sosyal güvenlik kurulu iş hukuku uygulamaları ve mevzuatları gibi çok merak edilen sorulara yanıt verdi.

KALİFİYE ELEMAN SORUNU ARTACAK

Toplantı açılış konuşmasında söz alan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “Bu sıralar gündemimiz yoğun; deprem felaketinin yaralarını sarmak için mücadelemize devam ederken bir yandan da işveren ve işçilerimizin EYT sorununa kayıtsız kalmayıp bu toplantıyı tertip ettik. Amacımız kurumlarımız ile üyelerimiz arasında köprü vazifesi olmaktır. Davetimizi kırmayıp odamıza teşriflerinde dolayı İl Müdürü’müz Yavuz Kurt’a teşekkürlerimi sunuyorum. 1999 yılından önce sigorta girişi olan vatandaşlarımız yasal anlamda verdikleri mücadeleyi kazanarak EYT’li olmaya hak kazandılar. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. EYT’nin işletmelerde kalifiye eleman sorunu yaratacağını belirten Olgun, “İşletmelerimizin en vasıflı ve deneyimli elemanları erken yaşta emekli oluyor. Bu durum işletmelerimiz için ciddi bir kayıp. Bunun yanı sıra işverenin EYT’den dolayı ödeyeceği kıdem tazminatı da firmalarımızı finansal olarak yoracaktır” dedi.

40 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU ALDIK

Toplantıda konuşan SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, “Emeklilikte yaş bekleyenler için yapılan değişikliğe göre tüm Türkiye’de 1.5 milyon kişinin, İzmir’de ise 180 binin kişinin emekli olması planlanıyor. İlimizde, yasa yürürlüğe girdiği günden itibaren 40 binin üzerinde başvuru aldık. Bu kadar kısa zamanda bu denli başvuru sayısına ulaşmamızın sebebi; işlemlerin çok hızlı ve birçok merkez vasıtasıyla kolaylıkla alınmasıdır. Gerek Torbalı İlçe SGK Müdürlüğümüz, gerekse de İzmir İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla vatandaşlarımızın emeklilik başvurularını almaktayız” dedi. Sözlerine devam eden Kurt, “Çalışan vatandaşlarımızın emeklilik başvurularını yapabilmeleri için mutlaka işten ayrılış işlemlerinin yapılması gerekiyor. Böylelikle işten ayrılma işlemi yapılan sigortalı, SGK'ya başvurup kolayca emeklilik talebinde bulunabilir. Bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi resmi adı 'Gelir Aylık Ödenek Talep Taahhüt Belgesi’ olan Emeklilik Başvuru Dilekçesi aracılığıyla PTT kargo, APS veya iadeli taahhütlü bir şekilde SGK'nın il ve ilçelerdeki merkez müdürlüklerine gönderilerek de yapılabilir” dedi.

