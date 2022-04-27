İzmir’de Gezi Davası'nda verilen mahkûmiyet kararlarına tepki

İzmir Emek Demokrasi Güçleri, Gezi Davası'nda verilen mahkûmiyet kararlarına Alsancak’ta toplanarak tepki gösterdi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de sendikalar, odalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin yer aldığı İzmir Emek Demokrasi Güçleri, Gezi Davası'nda verilen mahkûmiyet kararlarına tepki gösterdi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde düzenlenen eylemde basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu.

“Kabul etmiyoruz”

Gezi eylemlerinin ülke tarihinin en onurlu, en haklı halk hareketlerinden biri olduğunu belirten Sarı, “AKP iktidarı, iktidarını mutlaklaştırmak, ülkeyi daha büyük bir karanlığa sürüklemek, yağma ve talanı sürdürmek için yargı eliyle, ceza davalarıyla ülke tarihinin en haklı, en onurlu direnişlerinden biri olan, hemen tüm illerde milyonlarca yurttaşın katıldığı Gezi direnişini karalamak ve mahkum etmek istedi. İki kez beraat kararı verilmiş olmasına rağmen kararların bozulması ve yeniden açılan davanın karara bağlanmasıyla Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı çıktı. Bu haklı ve onurlu direnişi paylaştığımız arkadaşlarımız için verilen kararlar hukuksuz ve dayanaksızdır. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz; arkadaşlarımız da Gezi kadar aktır, yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Arkadaşlarımızın yanındayız”

Gezi Parkı eylemlerinin arkasında olduklarını belirten Sarı, “Bugün uğrunda mücadele verdiğimiz her değerin AKP iktidarı tarafından yok edilmek istendiğini, bu kararın iktidarın kabusu haline gelen Gezi direnişine yönelik siyasi bir kinle ve talimatla alındığını biliyoruz. Ancak biliyoruz ki bu karar aynı zamanda demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik, barış isteyen milyonlarca insana tam da seçim sathına girildiği bir dönemde verilen bir gözdağıdır aynı zamanda. Bir kez daha altını çiziyoruz; Gezi direnişi kimsenin talimatıyla olmadı; Gezi direnişi, emekten, eşitlikten, özgürlükten, laiklikten, barıştan, demokrasiden yana olanların bu tahayyülü deneyimlediği kendiliğinden bir halk hareketiydi. Hayatımızın en anlamlı ve onurlu günleri olan Gezi direnişinin arkasındayız; arkadaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.