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İzmir’de görme engelliler için pedal çevrilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde görme engelli bireyler için “Görmeyenler Daha Çok Kabartma Kitap Okusun Diye Umuda Pedal Çeviriyoruz” sloganıyla 8 Ocak’ta bisiklet turu düzenlenecek

İzmir’de görme engelliler için pedal çevrilecek
29 Aralık 2022 Perşembe 13:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde görme engelli bireyler için 8 Ocak’ta bisiklet turu düzenlenecek. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK), Engelsiz İzmir, Umuda Pedal Derneği ve Eşpedal Derneği işbirliğiyle yapılacak ekinlikle, yaklaşık 200 bisikletli “Görmeyenler Daha Çok Kabartma Kitap Okusun Diye Umuda Pedal Çeviriyoruz” sloganıyla bir araya gelecek. Bostanlı Yasemin Kafe’den 11.00’de başlayacak tur İnciraltı Kent Ormanı Engelliler Eğitim Merkezi’nde sonlanacak. Bisiklet turuyla, görme engellilere yönelik daha çok kabartma kitap basılabilmesi için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Etiketler; #izmir #bisiklet #haber
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