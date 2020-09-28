İzmir’de güvenilir işletmeler artıyor

İzmir’i sağlıklı ve güvenilir bir destinasyon olarak ön plana çıkaran Turuncu Çember sertifikasına talep hızla artıyor. Bergama, Beydağ ve Bayındır da Turuncu Çember’e katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Turuncu Çember Sertifikası Tanıtım Sunumu” yapılan Bergama, Bayındır ve Beydağ’dan başvurular gelmeye başladı. Başvurular üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda Bergama’da Selinos Otel, Bergama Taş Konak Otel, Hera Otel, Altın Kepçe Restoran ile Kozak Köyüm Kafe, Beydağ’da Baraj Kır Lokantası, Teras Restoran ile Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi Sosyal Tesisler Konuk Evi, Bayındır’da ise Gürkan Pide Salonu Turuncu Çember sertifikası almaya hak kazandı.

317 işletme aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’deki tüm turizm paydaşlarıyla kentin hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olması için başlattığı Turuncu Çember sertifikasında toplam başvuru sayısı 394’e yükseldi. Bugüne dek 317 işletme Turuncu Çember sertifikası alırken, 57 işletme ise kriterleri sağlayamadığı için sertifika alamadı.

Başvuru ücretsiz

Turuncu Çember alan bütün işletmeler ve sertifikasyonla ilgili detaylı bilgiler turuncucemberizmir.com adresi üzerinden yayınlanıyor. Turuncu Çember sertifikasına başvuru ücretsiz.

Turuncu Çember Nedir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Hijyen Kurulu dünyayı tehdit eden koronavirüs küresel salgını süresince turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hijyen ve güvenlik standartlarını belirledi. Kurulun belirlediği kriterler doğrultusunda Turuncu Çember sertifikası dağıtılmaya başlandı. Turuncu Çember sertifikası, İzmir’deki işletmelerin normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmayı ve Turuncu Çember’e sahip işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı platformlarda tanıtımını yaparak İzmir’in turizm sektörüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yeme içme tesisleri kategorisinde 100 üzerinden asgari 75, konaklama tesisleri kategorisinde ise 200 üzerinden asgari 150 puan alan işletmeler Turuncu Çember almaya hak kazanıyor. Turuncu Çember sertifikasını alan işletmeler, turuncucemberizmir.com internet sitesindeki İzmir haritasında güvenle tercih edilen işletmeler olarak yer alıyor.