İzmir’de hırsız karı-koca yakalandı

İzmir’in birçok ilçesinde iş yerlerine girerek cep telefonu hırsızlığı yapan evli çift yakalandı

Birçok ilçede iş yerlerine girerek telefon hırsızlığı yapan iki kişi ile ilgili gelen şikayetler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler evli oldukları öğrenilen 25 yaşındaki D.T. ile kocası 24 yaşındaki İ.T.’yi yakaladı.

Çiftin hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunduğu öğrenilirken, çiftin emniyette sorgusu alındı. İşlemleri tamamlanan çift daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi.