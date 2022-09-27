İzmir’de işten atılan sigara işçileri sokağa indi

İzmir’de Philip Morris fabrikasında faaliyet gösteren Euroserve’de DİSK’e bağlı Gıda-İş üyesi 103 işçinin işten çıkarılması karşısında işçiler eylemlerini sürdürüyor.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Torbalı'da Philip Morris fabrikasında faaliyet gösteren Euroserve’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna(DİSK) bağlı Gıda-İş üyesi işçiler, sendikal haklarının tanınması ve atılan işçilerin geri alınması için Kültür Park Montrö Kapısı’nda toplanarak firmanın Çankaya bölgesindeki ofisine yürüyerek burada basın açıklamasında bulundu.

Hesabını soracağız

Basın açıklamasında konuşan DİSK Ege Bölge Temsilci Memiş Sarı, parti ayrımı yapmadan tüm İzmir Milletvekillerine çağrıda bulunarak işten çıkarılan 103 Gıda-İş üyesi işçilere destek olmalarını istedi aksi takdirde yaklaşan seçimlerde oy vermeyeceklerini söyledi. 103 işçiyi işsiz bırakan işverene seslenen Sarı, “Cinayet sadece bomba atıp, kurşun sıkmakla olmuyor. Yöneticiler, sağır kulaklarını açıp iyi dinlesinler. 103 tane anne, baba ve çocuklarını sosyal cinayetle öldürüyorsunuz. Ama biz bunun hesabını soracağız. Ekmeğin peşinde koşan işçiler anayasal hakkı olan örgütlenmeyi yerine getirmiş ve ekmeğini derdine düşmüştür. Kendi karlarından vazgeçmek istemeyenler ekmeği bölüşmek istememektedir” diye konuştu. Atılan işçiler geri alınana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Sarı, firma yetkililerine seslenerek “Siz bize yaşamı dar edersiniz biz de sizi İzmir’i, İstanbul’u ve Kemalpaşa’yı dar edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Atılan işçiler geri alınsın

Basın açıklaması metnini okuyan Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi Ufuktan Öden de yüzde 50’ler seviyesinde olan sendikalılık oranının, işçilerin çıkartılmasıyla beraber yüzde 70’lere dayandığını söyleyerek, şirket merkezleriyle irtibata geçmek istediklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını söyledi. Öden, “Sendikamız DİSK Gıda-İş olarak 25 Ağustos 2022 tarihinde hem Philip Morris, hem de Euroserve Genel Merkezlerine resmi başvuruda bulunarak üyelerimizin ve işçilerin taleplerinin karşılanması ve sorunların çözümü için görüşme talebinde bulunmuştur. Bugün itibari ile çağrımızın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen herhangi bir olumlu ya da olumsuz cevap verilmemiştir. Daha önce yaptığımız tüm demokratik ve meşru eylemlerimizde olduğu gibi bir kere daha buradan taleplerimizi kamuoyuna ve Philip Morris/Eroroserve patronlarına duyurmak isterim. Atılan işçiler geri alınsın. Ücretler insanca yaşanabilecek bir seviyeye çıkarılsın. Zorunlu mesailer kaldırılsın. Tüm mobbing ve baskı yöntemlerine son verilsin. Sendikalı ve iş güvenceli çalışma hakkımız tanınsın. Bu taleplerin karşılanması ve işyerinde toplu sözleşme düzeninin sağlanması için mücadelemiz devam edecek. İşten atılan arkadaşlarımız işe geri alınana kadar fabrika önünde ve alanlarda meşru ve demokratik haklarımızı kullanmaya sonuna kadar sürdüreceğiz. Ulusal ve uluslararası sınıf dayanışması çağrılarımızın karşılık bulmasıyla işçi kazanacak. Tüm işçi sınıfı kazanacak” dedi.