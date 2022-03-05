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İzmir’de kamyonda 152 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gidecekleri belirlenen, 2 kamyon içindeki 152 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

İzmir’de kamyonda 152 kaçak göçmen yakalandı
05 Mart 2022 Cumartesi 11:52

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytineli Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gideceğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından mahallede bulunan 2 kamyonun içindeki 138’i Afgan, 10’u Suriyeli ve 4’ü Pakistanlı 152 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak göçmen
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