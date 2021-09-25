İzmir’de kardeşlik festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültürü Festivali” büyük bir coşkuyla başladı. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, festivalin İzmir’de yapılmasının iki amacı olduğunu ifade ederek, “Birincisi, Atamız’dan bize yadigâr bu eşsiz kültür mirasına sahip çıkmak. İkincisi ise dünya barışına ses vermek” diye konuştu

Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ilk kez 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen “Balkanlılar Halk Dansları Festivali”ni yeniden canlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'ne” bu yıl 15. kez ev sahipliği yaptı. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ardından başlatılan ve Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi amaçlayan festival, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Kosova Büyükelçisi IIir Dugolli, Kosova Konsolosu Şerife Şana, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başkonsolosu Aktan Ago, İzmir’in Yunanistan Başkonsolosu Despoina Balkıza, Hırvatistan Fahri Konsolosu Candan Çorbacıoğlu, Slovenya Fahri Konsolosu Mazhar Zeynep İzmiroğlu, Kosova Fahri Konsolosu Muharrem Toprak, Balkan federasyonları ve dernek başkanları, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan’dan gelen konuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

86 yıldır aynı anlam ve değerle



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, festivalin tarihi önemine dikkat çekerek, “Balkan Oyunları Festivali ilk olarak Eylül 1935’de, yani tam 86 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk’u¨n isteğiyle düzenlenmişti. Mustafa Kemal Atatürk, 1934’de Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’nın Balkan Antantı’nı imzalamasından hemen sonra bir Balkan Oyunları Festivali yapılması talimatı vermişti. Onun bu talimatının arkasındaki ana fikir, aradan geçen 86 yılın ardından anlam ve değerini hiç kaybetmedi. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh.' Balkan Festivali’ni İzmir’de görkemli bir şekilde düzenlememizin iki temel nedeni var. Birincisi, Atamız’dan bize yadigâr bu eşsiz kültür mirasına sahip çıkmak. İkincisi ise yine ondan aldığımız ilhamla, dünya barışına ses vermek” diye konuştu.

“İzmirlilerin festivale sahip çıkması tesadüf değil”



Festivalin sanatın kardeşliğe açılan bir köprüsü olacağını, birleştirici gücü gözler önüne sereceğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Festivalimizin Rumeli ve Balkan kökenli İzmirlilerin tüm taleplerini dikkate alarak en kapsamlı şekilde yapılmasını sağladık. Kendi dedemin de Priştine’den gelerek Ege’ye yerleşen Balkan Türklerinden biri olması nedeniyle, bugün çok farklı bir heyecan yaşıyorum. Kültür, bir şehrin ve toplumun ruhunu, özünü oluşturuyor. Kültür, barışın yeşermesi ve dostluğun güçlenmesi için siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin çok ötesinde bir bağ kurulmasını sağlıyor. Bedenlerimizin hayatta kalması için ekmek ve suya ne kadar ihtiyaç duyuyorsak, toplumların ayakta kalması için de barışa, kardeşliğe ve dayanışmaya bir o kadar ihtiyacımız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bu festival, Balkan ve dünya halkları arasında barışı tesis etmek için atılan en evrensel adımlardan biridir. Temelleri 86 yıl önce atılan bu festivale on beş yıl süreyle İzmir’in sahip çıkması ise bir tesadüf değildir. İzmir’in Balkan Festivali, şehrimizin cumhuriyete, barışa ve özgürlüğe sevdalı insanlarının eseridir” ifadelerini kullandı.

Ata’nın mirasını devam ettireceğiz



Törende festivalin tarihi hakkında bilgi veren İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan, Başkan Tunç Soyer’in katkılarıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yaşatacaklarını ifade etti. Savaşan’ın ardından kürsüye gelen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu ise, “Bizim önceliğimiz, Balkanlar’da yaşayan tüm halkların birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik içinde yaşamalarıdır. Hiçbir zaman Balkanlar’ın bal ve kan ülkesi, savaş alanı olmasını arzu etmiyoruz. Atamızın bize vasiyeti olan dostluğu ve kardeşliği pekiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) Başkanı Akın Kazançoğlu, Başkan Soyer’e festivalin anısına plaket verdi.

Renkli festival coşkusu kente yayıldı



Açılış töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Gündoğdu Meydanı'ndan Kültürpark'a kadar düzenlenen kortej yürüyüşü, katılımcı ülkelerin halk dansları ekiplerinin birbirinden renkli görüntüleri ile coşkuyu kente yaydı. Korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve festival katılımcıları da eşlik etti.

Balkan kültürü Kültürpark’ta



Kortejin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda “Gönül Köprümüz Balkanlar Fotoğraf Sergisi”nin açılışına katıldı. Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer, Balkan derneklerinin stantlarını teker teker ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti. Balkan halayına da eşlik eden Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer, katılımcı ülkelerin bayrakları önünde katılımcılarla birlikte açılış hatırası fotoğrafı çektirdi.

Açılış konserine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katılacak



15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'nin açılış konseri bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda olacak. Akşam 20.30’da başlayacak konserde Bosna Hersekli ünlü sevdalinka sanatçısı Hanka Paldum sahne alacak.