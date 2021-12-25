İzmir’de kırmızı bayrak sayısı 81’e yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” vizyonu doğrultusunda engelsiz kent çalışmaları sürdürülüyor. İzmir’de engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildiği için Kırmızı Bayrak almaya hak kazanan tesisler arasına Ramada Encore Hotel de katıldı. Böylelikle kentteki kırmızı bayrakların sayısı 81’e ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i engelsiz kent haline getirme vizyonu doğrultusunda Kırmızı Bayrak uygulaması yaygınlaştırılıyor. Türkiye’de ilk kez İzmir’de hayata geçirilen ve engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilen yerlere verilen Kırmızı Bayrak uygulamasına Ramada Encore Hotel de dâhil oldu. Böylelikle kentteki kırmızı bayrakların sayısı 81’e ulaştı. Ramada Encore Hotel’deki bayrak törenine Engelsiz İzmir Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Kırmızı Bayrak Komisyon üyeleri, Engelsiz İzmir Yürütme Kurulu üyeleri ve ilçe belediyeleri başkanlarının eşleri katıldı.

“İzmir’in kılcallarına ulaştı”



Engelsiz İzmir Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Neptün Soyer, “Değerli yol arkadaşlarıma, ilçe belediye başkanlarımızın eşlerine ve komisyon üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü İzmir'in merkezinde uluslararası hizmet veren bir otelin bayraklarından birinin Engelsiz İzmir'in kırmızı bayrağı olması, yaptığımız çalışmaların artık İzmir'in kılcallarına kadar ulaştığını gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“Engelsiz bir İzmir inşa etmek zorundayız”



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da, “Başkanımız Tunç Soyer 'Sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam ve demokratik katılım olmak üzere engelli bireylerimizin tüm haklarını kullanabilmesi için engelsiz bir İzmir inşa etmek zorundayız' diyor. Bunun bir lütuf değil, bizim asli görevimiz olduğunu söylüyor. Biz de bu asli görevi yerine getirmek için keyifle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramada Encore İzmir Hoteli Müdürü Güner Güney ise, “Engelsiz İzmir projesiyle almaya hak kazandığımız iki yıldızımızı en kısa sürede üçüncü yıldızı da alarak taçlandırmak istiyoruz. Bu anlamda otelimizin hizmetlerini çalışanlarımız ile birlikte geliştirmeye ve sorumluluk projelerinde her zaman yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmalar sonrasında otele Kırmızı Bayrak çekildi. "Güvenli Turizm", "Turuncu Çember", "Bisiklet Dostu Otel" sertifikalarından sonra "Güvenli Seyahat Pulu" alan Ramada Encore by Wyndham İzmir Oteli, gerekli kriterleri yerine getirerek iki yıldızlı "Kırmızı Bayrak" sahibi de oldu.

Kırmızı Bayrak nasıl alınıyor?



Kırmızı Bayrak almak için öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı’na yazılı olarak başvuruluyor. Komisyon üyeleri arasından belirlenen komite, mekânı yerinde inceliyor ve rampalar, mekan içi yatay dolaşım, dikey dolaşım, yönlendirme ve işaretler gibi kriterlere göre değerlendirerek komisyona rapor sunuyor. Komisyon, alanın erişilebilirlik özeliklerine göre kararını veriyor. Olumlu karar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayından sonra kesinleşiyor ve ilgili mekân Kırmızı Bayrak almaya hak kazanıyor. Kırmızı Bayrak, 1, 2 ve 3 yıldızlı olmak üzere üç kategoride veriliyor. Tek yıldız erişilebilirlik kriterlerinin yüzde 60’ını, 2 yıldız yüzde 75’ini, 3 yıldız ise en az yüzde 90’ını sağlayan alanlara veriliyor.