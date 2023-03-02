İzmir’de mahalle afet gönüllüleri eğitimleri başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası bir depremin ardından kentte arama ve kurtarma çalışmalarını daha etkili şekilde sürdürmek için mahallelerde afet gönüllülerinden oluşan ekipler kuruyor. İzmir genelinde bin 293 mahallede 10’ar kişilik ekipler oluşturulacak. Gönüllüler afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı şekilde sürdürülmesi için yetkililere hayati öneme sahip bilgiler verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, birinci derecede deprem kuşağında yer alan kenti afetlere dirençli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, bir yandan deprem araştırmaları ve risk azaltma çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan ise yurttaşların afetlere karşı bilinçlenmesini sağlıyor. Bu kapsamda Mahalle Afet Gönüllüleri projesini hayata geçiren Büyükşehir, ilk eğitimi Buca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu’nda verdi. Gönüllülere ilk yardım konusunda da bilgi verildi.



“Artık daha bilinçli olmak zorundayız”

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, ülkenin 6 Şubat’tan beri büyük bir sınav verdiğini belirterek, “Hepimiz çok üzgünüz. İçimiz öyle acıyor ki. Yaşandı geçti, önümüze bakalım diyebilmek mümkün değil. Sürekli sorguluyor ve düşünüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, olmamalı da zaten. Artık daha bilinçli olmak, daha dikkatli olmak zorundayız” dedi.



Binayı bilen kişiler çok önemli

Deprem bölgesinde binaların nasıl yıkıldığını herkesin gördüğünü ifade eden Şükran Nurlu, “Oysa hepsi birer yuvaydı. Enkaz yığını haline geldi. Bu depremlerde ayrıca arama kurtarma ekipleri enkaza ulaştığında, binayı bilen, binadaki evlerin odalarını bilen, yerleşimini anlatabilecek, içinde kaç kişinin yaşadığını söyleyebilecek, kişilerin yaşlarını az çok bilen birilerinin olmasının ne kadar önemli olduğunu da anladık” diye konuştu.



Bilinçlendirme

Mahalle Afet Gönülleri eğitim çalışmasının önemine değinen Nurlu, “Gönüllülerimize afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatacağız. Profesyonel destek gelene kadar, geldikten sonra yapılması gereken basit ama hayat kurtarabilecek önemli çalışmaları aktarıyoruz. Gönüllülerimiz öğrendiklerini birer elçi olarak içerisinde bulunduğu ortamlarda, mahallelerinde farklı kişilere anlatacak. Bu sayede daha çok insanımız bilinçlenecek, olası bir afet anında daha çok can kurtulabilecek” ifadelerini kullandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk etapta bin 293 mahallede 10’ar kişilik ekipler kuracak. Gönüllülere verilecek eğitimlerle, yurttaşlar olası bir afet sonrası arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sağlıklı şekilde sürdürmesi için bina ve mahalle ile ilgili detaylı bilgileri sağlayacak.