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İzmir’de Ramazan dayanışması için 53 milyon liralık destek

İzmir’de Ramazan dayanışması için 53 milyon liralık destek
30 Nisan 2022 Cumartesi 12:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışma geleneğini kutsal Ramazan ayı süresince kurduğu iftar sofralarıyla bir kez daha yaşattı. 561 bin kişilik iftar yemeği, 40 bin haneye gıda ve hijyen paketi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 70 bin hanenin hesabına da bayram öncesi 300’er lira nakdi destek yatırdı. İzmir’de belediye bütçesinden toplam 53 milyon liralık kaynak Ramazan dayanışması için ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in “sosyal belediyecilik” anlayışı doğrultusunda ekonomik krizin gölgesinde geçen Ramazan ayında iftar bereketini ihtiyaç duyan tüm kesimlerle bölüştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Ramazan dayanışması, Ramazan Bayramı’na kadar geçen bir aylık süreçte 1 milyonun üzerinde İzmirli'nin hayatına dokundu.

53 milyon 656 bin TL destek sağlandı


Ramazan ayı boyunca İzmir’in birçok noktasında 19 milyon 910 bin TL değerinde toplam 561 bin 500 kişilik iftar yemeği verildi. Yaşam koşullarının giderek ağırlaştığı günlerde mutfaklardaki yangını bir nebze olsun söndürebilmek için 40 bin haneye toplam 12 milyon 746 bin TL değerinde gıda ve hijyen paketi dağıtımı yapıldı. Ramazan Bayramı öncesinde ise 70 bin hanenin banka hesaplarına 300’er liradan toplam 21 milyon TL’lik nakdi destek yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan dayanışması kapsamında İzmirlilere toplam 53 milyon 656 bin TL’lik destek sağlamış oldu.

Ramazan’ın son iftarı şehit yakını ve gazilere


Ramazan ayının ilk gününde Konak Atatürk Meydanı’nda verilen 3 bin kişilik iftar yemeğiyle başlayan dayanışma sofraları, Buca’da Adile Naşit Parkı, Göksu Parkı ve Çaldıran Parkı’nda; Konak’ta Lale Parkı, Ege Mahallesi, Karabağlar’da Peker Parkı, Bornova’da Serintepe Parkı, Bayraklı’da Gümüşpala Kapalı Pazaryeri ve depremde evleri hasar görmüş konteyner kent alanında, Aliağa’da Demokrasi Meydanı, Helvacı Parkı ve Yenişakran Mahallesi ile Menemen Kazımpaşa Mahallesi'nde devam etti. Toplam 29 bin 500 kişilik iftar yemeği verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iftar programı Ramazan’ın son günü Tarihi Havagazı Fabrikası’nda şehit yakını ve gazilere verilecek 1500 kişilik iftar yemeğiyle son bulacak.

Dayanışma İzmir’in her yerinde


İftar sofralarının yanı sıra özenle hazırlanan yemekler 19 ilçede 189 bin kişiye kapı kapı dağıtıldı. 9 noktada bulunan dayanışma noktaları, mobil ikram araçları ve yatılı kurumlarla beraber 253 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtımı yapıldı. Üniversite öğrencileri için Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Tarık Akan Gençlik Merkezi Önü, Ege Üniversitesi ile üniversite Metro Çıkışı, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 55 bin kişilik yemek verildi.  İftar saatinde evlerine yetişemeyecek vatandaşlar için ise Üçyol Metro, Halkapınar Metro ve Konak Metro istasyonlarında 30 bin kişilik kumanya dağıtımı yapıldı.

Etiketler; #izmir #ramazan dayanışması #ramazan #izmir büyükşehir
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