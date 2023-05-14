İzmir’de sandıkların kapanmasına 1 saat kala kuyruklar oluştu

İzmir’in Konak ve Buca ilçesinde sandıklarının kapanmasına 1 saat kala uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İzmir’de kayıtlı 3 milyon 442 bin 424 seçmen oy kullanmak için sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. 9 bin 877 sandık kurulan ilde vatandaşlar, adreslerine göre belirlenen okullara giderek, sandık kurulu görevlilerinin kimlik tespitinin ardından oy pusulalarını teslim aldı. Pusulaları, zarfı ve mührü alan seçmen, kabine girip vatandaşlık görevini yerine getirdi. Öte yandan saat 17.00’de sonlanacak oy kullanma işlemine 1 saat kala kentin belirli noktalarında uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. İzmir’in Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi’nde de vatandaşlar oy kullanmak için uzun süre sıralarda bekledi.

SONA KALANLAR KOŞARAK GELDİ

Buca ilçesinde ise Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde sandıkların kapanmasına sayılı dakikalar kala oylarını kullanmak isteyen bazı seçmenler oldu. İhracat işiyle uğraşan Çetin Cenk Çekiçkesen (26) oy kullanacağı okula koşarak yetiştiğini belirtip, "Kendi üşengeçliğimden oldu. Öğlen biraz uyuyayım dedim. Uyandığımda saat 16.30'du. Koşturarak buraya geldim. Neyse ki yetiştim. Hepimiz için hayırlı olsun. Daha güzel bir Türkiye'ye uyanırız inşallah" dedi.

'TAKSİYLE GELDİM'

Anneler Günü nedeniyle çok sayıda telefon aldığını ve saatin kaç olduğunu fark etmediğini anlatan Zekiye Oğuz ise "Telefonlara takıldım. Anneler Günü olduğu için çok arayan, soran oldu. Taksiyle geldim. Son oy kullanan kişilerden biri oldum" dedi.

'EVİM YAKIN OLDUĞU İÇİN GEÇ GELDİM'

Leyla Söylemez de “Evden çıkamadım. Oy kullanmamak gibi bir niyetim yoktu. Evim çok yakın olduğu için geç geldim. Ben oyumu kullandım. Sonra sandığı kapattılar. O sandıkta en son oy kullanan ben oldum" diye konuştu.