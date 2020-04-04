İzmir’de sebze meyve hali esnafından yardım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in başlatmış olduğu "BizVarız" yardım kampanyasına 25 ton sebze ve meyveyle destek verdi.

İzmir’de sebze meyve hali esnafından yardım
04 Nisan 2020 Cumartesi 14:09

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "BizVarız" adıyla başlatılan koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı başlattığı dayanışma kampanyasına esnaf da el verdiği aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali'nin 155 esnafı birleşerek yaklaşık 25 ton sebze meyveyi ihtiyaç sahibi İzmirlilere dağıtılmak üzere gönderdiği bildirildi. Soğan, patates, domates, limon, portakal ve havuç başta olmak üzere bir tır dolusu taze sebze ve meyve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyası için lojistik merkezi olarak kullanılan Kültürpark 3 No'lu hole getirildiği ve taze ürünlerin paketlenerek ihtiyaç sahibi İzmirlilere gönderileceği belirtildi.


Kaynak: AA
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