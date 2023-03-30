İzmir'de SGK çalışanları iş bıraktı, TBMM’ni göreve çağırdı

İzmir'de EYT’nin çıkmasıyla yoğunlukları artan SGK Çalışanları, yeterli personel alınması, ikramiye hakları, 3600 Ek gösterge, insanca bir ücret ve çalışma koşulları için iş bıraktı.

İzmir’de Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) çalışanları bir saat iş bırakarak basın açıklamasında bulundu. SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde basın açıklamasında bulunan kamu emekçileri, TBMM’ni göreve çağırdı. Basın açıklaması metnini okuyan Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi Başkanı Mustafa Güven, “EYT çıktı, deprem oldu acımızı yaşayamadan 10 Kat artan iş yoğunluğunun altında SGK çalışanları olarak unutulduk. Yeterli personel yok, yeterli alt yapı yok. 80 Milyona hizmet veren, 1 ayda 2.5 Milyon EYT’liye aylık bağlaması beklenen SGK çalışanlarına reva görülen şey ise fazla mesai sadakası oldu” dedi. Fazla mesainin personel eksikliğinden kaynaklandığını belirten Güven, “Başta EYT nedeniyle başvuruna tüm vatandaşlara daha iyi ve zamanında hizmet verebilmek için personel eksikliğinin acilen giderilmesi, SGK çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi gerekiyor. SGK da en az 5 Yıl süre ile devam edecek bir iş yoğunluğundan bahsediyoruz” diye konuştu.



PERFORMANS BASKISI MOBBİNGE DÖNÜŞÜYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu emekçilerinin geçmişten bugüne yaşadıkları ekonomik kayıtların görmezden gelindiğini kaydeden Güven, “SGK ile ilgili her yapılan açıklama SGM’nde kuyruğu, gereksiz sorulara yol açmaktadır. EYT pimi çekilmiş bir bomba gibi SGK emekçisinin omzuna yüklenmiştir. SGK çalışanı ile vatandaşı karşı karşıya getiren açıklamalar ve yarattığı kamu zararı nedeniyle bakan bir an önce istifa etmelidir. Aşırı iş yükü sağlığımızı bozuyor, performans baskısı birçok yerde mobbinge dönüşüyor. Sağlıklı ve vatandaşı ya da kurumu zarara uğratmadan aylık bağlamak zaman ve yeterli personel gerektiriyor Ancak SGK Emekçisinden yine fedakârlık isteniyor. Ancak haklarımız için ne SGK Başkanlığı ne de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hiçbir somut girişimde bulunulmadığı gibi, verilen sözler de tutulmuyor. Sosyal Güvenlik Emekçilerini bu ağır iş yükü ile baş başa bırakanlar. Soysal Güvenlik Emekçilerinin geçmişten bugüne yaşadıkları ekonomik kayıtlarını görmezden gelmeye devam etmektedirler. 2012 yılında yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önceden SGK emekçilerinin almakta olduğu yılda iki asgari ücret tutarındaki ikramiye ile kimi ek ödemeler sözde ‘eşit işe eşit ücret’ adı altında kaldırılması ve ilgili kanun hükmünde kararnamenin mali hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen, ikramiye ve ek ödemelerin çalışanlara ödenmemesidir” şeklinde konuştu.



TBMM’NE ÇAĞRI

Güven açıklamalarının devamında ise “SGK yaklaşık 30 Bin personel ile doğumdan ölüme 80 Milyona hizmet vermektedir. Mevzuat yoğunluğu ve iş yükü açısından en yoğun kurumlardan biridir. SGK çalışanları olarak vatandaşa daha iyi hizmet vermek ve insanca ücret insanca çalışma koşulları için TBMM’ni göreve çağırıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında bu yana gasbedilen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz! Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz! Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK çalışanlarına da 3600 ek gösterge istiyoruz! Aynı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz! Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz” ifadelerini kullandı.