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İzmir’de sokak hayvanları için işbirliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısını artırmak için İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile iş birliğine hazırlanıyor. Kısırlaştırmanın yanı sıra kuduz aşısı, parazit ilacı uygulaması ve işaretlemeyi içeren çalışmalara ilişkin protokol Kasım ayı meclis toplantısında oylanacak

İzmir’de sokak hayvanları için işbirliği
07 Kasım 2021 Pazar 13:29

Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini engellemek, hayvan hakları ve halk sağlığını korumak için kısırlaştırdığı sokak hayvanı sayısını son iki buçuk yılda iki katına çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına ivme kazandıracak bir iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor. İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile yapılacak protokol ile odaya üye poliklinik ve hayvan hastaneleri aracılığıyla kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısının artırılması hedefleniyor. İş birliği protokolü Kasım ayı meclis toplantısında gündeme alınacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aşılama ve kısırlaştırma kapasitesinin daha da arttırılması için Veteriner Hekimleri Odası ile işbirliği yapılmasını istemişti.

11 ilçede başlayacak

Kısırlaştırmanın yanı sıra parazit ilacı uygulaması ve kuduz aşısı işlemlerini içeren protokol, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onayının ardından hayata geçecek. Protokol kapsamında sokak hayvanlarına kulak küpesi ve mikroçip takılarak işaretlenmesi ve kayıt altına alınması sağlanacak. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayata geçecek uygulama başta Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere ilçeleri olmak üzere gerekli görülen diğer ilçeleri de kapsayacak.

Koordinasyon Merkezi kurulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde “Koordinasyon Merkezi” kurularak işlemler yürütülecek. İzmir Veteriner Hekimleri Odası tarafından veteriner hekim kontrolünde barınaklara getirilen sokak köpeklerinin muayenesi, aşısı, iç ve dış parazit ilacı uygulaması İzmir Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından yapılacak. Mikroçip uygulamasının ardından sokak köpekleri operasyon için hastane veya polikliniklere nakledilecek. Operasyon sonrası küpe takılan, kısırlaştırılan köpekler İzmir Büyükşehir Belediyesi barınaklarında bakımı yapıldıktan sonra İzmir Veteriner Hekimleri Odası görevlileri tarafından alındıkları yere bırakılacak.

Etiketler; #izmir #sokak hayvanları
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