İzmir’de sosyal belediyecilik

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal yardımlarını artırarak sürdürüyor. Bugüne dek 16 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtıldı. Üç gün önce başlayan çorba ve ekmek dağıtımında da sekiz bin aileye ulaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs salgını nedeniyle sosyal yardımları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kuru gıda ve hijyen paketinin yanı sıra günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan ailelere destek için Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş. üzerinden üç gün önce çorba ve ekmek dağıtımını başlattı. Başkan Tunç Soyer bu kampanyayı yürüten Grand Plaza personeline teşekkür etti, yaptıkları hizmetin çok değerli olduğunun altını çizdi. Soyer, Hilal Mahallesi’ndeki dağıtıma bir süre katılarak mahalle sakinlerine moral verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gıda paketlerini aldıklarını söyleyen pek çok Hilal sakini Soyer’e teşekkür etti. Şu anda 2 bin 500 aileye sıcak çorba ve 10 bin ekmek dağıtılıyor. Bu rakamların önümüzdeki günlerde arttırılması da hedeflendi.

15 bin aileye ulaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “BizVarız” adıyla başlattığı dayanışma kampanyası kapsamında 23 Mart’tan bu yana hiç geliri olmayan 65 yaş üstü yurttaşlar ile ihtiyaç sahibi ve 1-5 yaş arası çocuğu olan 16 bin aileye gıda, süt ve hijyen paketi ulaştırıldı. Mart ayında 88 bin çocuğa süt ulaştırıldı.

Tek tek aranıyorlar

Büyükşehir Belediyesi evinden çıkamayan 65 yaş üstü yurttaşları da tek tek aramayı sürdürüyor. Telefonla aranan İzmirlilere ihtiyacı olup olmadığı sorulup varsa talepleri yerine getiriliyor. Bu kapsamda 23 Mart’tan bu yana 65 yaş üstü 27 bin İzmirli yurttaşa telefonla ulaşıldı.

40 bin aile faydalanacak

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı kriz belediyeciliğine geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm kurumsal gücünü salgının en az hasarla atlatılması için kullanıyor. Başkan Tunç Soyer bu kapsamda 6 Nisan'dan itibaren veri tabanına kayıtlı, ihtiyaç sahibi, işini kaybeden 40 bin aileye 400’er lira yardımda bulunacağını da açıklamıştı.