İzmir’de taksilere ayda 3.200 litre dezenfektan uygulanıyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle koronavirüse karşı örnek mücadele sergiliyor. Kentteki 2 bin 823 taksi her hafta dezenfekte ediliyor. Pandemi başladığından bu yana taksilere ve duraklara kullanılan dezenfektan miktarı 30 bin litreyi aştı

İzmir’de taksileri koronavirüsten uzak tutmak, güvenli yolculuk ortamı sağlamak amacıyla başlatılan seferberlik aralıksız sürüyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Oda’nın Karabağlar’daki hizmet binası önünde mesai günlerinde taksileri ilaçlıyor. Ayrıca Oda’ya bağlı gezici ekipler de durak durak gezip dezenfeksiyon gerçekleştiriyor.

Günde ortalama 500 olmak üzere İzmir merkezindeki 2 bin 823 taksi her hafta düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Taksilere ve duraklara ayda 3 bin 200 litre dezenfektan uygulanıyor. Salgının başladığı mart ayından bu yana kullanılan toplam dezenfektan ise 30 bin litreyi aştı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Anık, verdikleri destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür ediyor, “Başkanımız Tunç Soyer’e, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe’ye, Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran’a ve Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel’e şükranlarımızı sunuyoruz. Hem esnafımız hem de İzmirliler olarak minnettarız” diyor.

Bitene kadar devam

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Celil Anık, salgın riski sürdükçe mücadelenin de aralıksız devam edeceğini dile getiriyor, “Sokağa çıkma yasağı olan günler de dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti sunduğumuz taksilerimizde pandemi döneminde de güvenli ve sağlıklı yolculuk ortamı sağlayarak örnek oluyoruz” diye konuşuyor” diye konuşuyor.

