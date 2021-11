İzmir’de Turuncu Bahçe ve Kadın Anıtı açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “kadın dostu kent” vizyonu doğrultusunda 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında “Turuncu Bahçe” ve “Kadın Anıtı”nın açılışı yapıldı. Başkan Soyer, kadına karşı şiddetle kararlı şekilde mücadele edeceklerini söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “kadın dostu kent” vizyonu doğrultusunda 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında önemli bir etkinlik düzenlendi. Yaşamını yitiren kadınlar anısına Konak Meydanı’nda metro çıkışındaki parkta “Turuncu Bahçe” ve bahçe içinde sergilenen “Kadın Anıtı”nın açılış töreni düzenlendi. Erkek şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden kadınların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Ritim Topluluğu ile Okudans Dans Sporları Merkezi üyesi gençler, kadına şiddet temalı dans gösterisi düzenledi. Ürkmez Kadın Tiyatrosu oyuncusu Muhsine Kesici de küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarını temsil etmek ve bu duruma tepki göstermek için etkinliğe gelinlik giyerek katıldı.

“İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyduğumuz bir gün olacak”



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kadınların artık şiddet görmediği, erkeklerle eşit yaşadığı bir günü kutlamak istediklerini, bunun için bir zafer bahçesi kuruyor olmanın umudunu taşıdıklarını söyledi. Konuşmasında İstanbul Sözleşmesi’ne de değinen Başkan Soyer, “Bu bahçe bizim hüznümüzün, kayıplarımızın ve umudumuzu, inancımızı sürdürmemizin bahçesi. Kararlılığımızın bahçesi. Kadınların artık şiddet görmediği, erkeklerle eşit yaşadığı bir günü kutlamak için bir zafer bahçesi kuruyor olsaydık keşke. Onun da günü gelecek. İşte o güne inanmanın bahçesi bu turuncu bahçe. Birinci bahçe. Biliyorum ki o büyük kutlama gününe adım adım ulaşacağız. Önce, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyduğumuz bir gün olacak. O gün yine bir bahçe açacağız: İkinci bahçe” dedi.

“Bu şiddet dalgasını nasıl durduracağımızı düşüneceğiz”



Bir üçüncü bahçeyi karar alma mekanizmalarında kadınların eşit oranda temsil edildikleri gün açacaklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Birbirimizle ve doğamızla barışı yeniden sağladığımız gün ise dördüncü bir bahçe oluşacak. Kadın, erkek ayrımının kalmadığı, birlikte karar almayı ve yeryüzündeki tüm canlılarla eşitlenmeyi başardığımız o gün, son bir bahçe daha açacağız. Zafer bahçesi. O bahçe, yaşadığımız gezegenin tamamı olacak. Bizim zaferimiz, huzur zaferi olacak, savaş zaferi değil… Adaleti, eşitliği, güveni ve güvenliği tesis etmeye zafer diyeceğiz. Birbirimizi öldürmeye değil. Böylesi bir zafer için, uğradıkları şiddet sonucu hayatlarını yitiren, yani öldürülen kadınları her gün ve her dakika hatırlamak zorundayız. Bugün Dünya Beyaz Kurdele Günü ya da bilinen adıyla Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü. Bu şiddet dalgasını nasıl durduracağımızı düşüneceğiz” diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kamusal alanda



Başkan Soyer, şiddet üzerine düşünmenin insanları birbirine biraz daha yaklaştıracağını vurgulayarak şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konu edinen bir uluslararası karikatür yarışması düzenledik. Mizahın bize bizi gösteren gücünden yardım istedik. Yarışmaya 62 ülkeden 160’ı aşkın sanatçı katıldı. 1600’ü aşkın yapıt içinden finale kalanları bu bahçede sergilemeye karar verdik. Bu hüzünlü ama bir yanı umutlu bahçeyle Birleşmiş Milletler’in kadına yönelik şiddetle mücadelenin kamusal alanda vurgulanması sürecine dâhil oluyoruz. Yitirdiğimiz kadınları sadece bir anıtla değil, bir bahçeyle hatırlıyoruz.”

“Yaşamak istiyoruz”



İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç da günümüz dünyasında her an her yerde binlerce kadının şiddet neticesinde yaşamını yitirdiğini söyledi. Pek çok kadının gördükleri şiddeti dillendiremeden, gözlerinde biriken gözyaşlarını yüreğine akıttıklarını ifade eden Kökkılınç, “Biz kadınlar gece gündüz demeden çalışan, ürettiklerimizi gönülden paylaşmayı bilen, yüreğimizin en hassas köşesinde biriktirdiğimiz sımsıcak duygularımızla hayata sayısız katkı koyarız. Her platformda özgür ve eşit bireyler olarak yer almak, layık olduğumuz sevgi ve saygıyı görmek, elbette en önemlisi yaşamak istiyoruz” dedi.

“Kadına yönelik şiddetin kökeni 3 bin yıl öncesine dayanıyor”



Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Başkanı Elvin Sönmez Güler ise kadına yönelik şiddetle ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Yapılan araştırmalara göre fiziksel şiddetin kadınların yaşamındaki kökeninin 3 bin yıl öncesine dayandığını ifade eden Elvin Sönmez Güler, “Buluntulara göre erkek mumyaların kemiklerinde yüzde 9 ile 20 arasında kırığa rastlanırken, kadın mumyalarda yüzde bu oranın yüzde 30 ile 50 arasında olduğu görülüyor. Bu kırıklar savaştan çok bireysel şiddete bağlı olan kafa kırıkları. Kadının erkek şiddetine maruz kaldığı her dönemde ve her toplumda bilinmesine karşın, buna aile içerisinde çözülmesi gereken kişisel bir sorun olarak bakıldı. Bu konu bilim insanlarının ilgisini pek çekemedi. Eski Roma yazıtlarında erkeklerin kendilerinden izinsiz oyunlara katıldıkları için eşlerini cezalandırma, boşama veya öldürme hakkına sahip olduğu yazıyor. Ortaçağda ise erkeğin kadına karşı zor kullanmasında bir sınır yok” dedi.

Kimler katıldı?



Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ilçe belediye başkanlarının eşleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Katledilen kadınların anısına



Birleşmiş Milletler, kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için her yıl 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında tüm dünyada turuncu rengin hakim olduğu etkinlikler yapılması konusunda karar aldı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde erkek şiddeti sebebiyle hayattan koparılan kadınların anılarını yaşatmak amacıyla kentin yeşil alanlarında turuncu renkte bitkilerin olduğu Turuncu Bahçeler oluşturulmasına karar verildi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi’nin tasarımını yaptığı ilk Turuncu Bahçe içinde yer alan Kadın Anıtı ise Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl düzenlediği Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karikatür Yarışması’na katılan Mojmir Mihatov’a ait eserin üç boyutlu hale getirilmesiyle üretildi.