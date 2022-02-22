İzmir’de üreticiler sulama gerektirmeyen bitki yetiştiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in iklim krizine ve kuraklığa dirençli bir kent yaratma hedefi doğrultusunda İzmirli üreticiler sulama gerektirmeyen bitki yetiştirmeye başladı. İzmir’deki kooperatiflere bağlı birçok üretici üretim yaparak belediyeye satış yapabiliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “dirençli kent” hedefi doğrultusunda oluşturulan “Doğa Şehirde” projesiyle İzmir’in birçok noktasındaki yeşil alanlar, sulama gerektirmeyen bitkilerle tasarlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İzDoğa’yla birlikte yürütülen proje kapsamında kentteki birçok kooperatif üretim alanlarını değiştirerek büyürken su istemeyen, bakım maliyeti düşük, İzmir’in doğasına ve iklimine uygun bitkileri üretmeye başladı. Bu ürünleri üreten üreteciler belediyeye satış yapabiliyor. Bu bitkilerle dikim yapılan alanlar, birçok farklı canlı türü için de bir yaşam alanı hâline geliyor.

“Yaşam alanı haline getiriyoruz”

Başkan Tunç Soyer doğayla mücadele eden değil, onunla birlikte büyüyen bir İzmir için çalışmaya devam ettiklerini belirterek “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için tek seçeneğimiz iklim krizine karşı önlemler almak. Bu nedenle kuraklığa dayanıklı, büyürken su istemeyen bitkileri şehrimizin dört bir yanında toprakla buluşturuyoruz. Şehrimizin park ve bahçelerini birer yaşam alanı haline getiriyoruz” dedi.

“Kuraklığa dayanıklı bitkiler üretmeliyiz”

Zeytinova Süs Bitkileri Kooperatifi Başkanı Fatih Özcanlı “Tunç Başkanımızın destekleriyle birlikte biz de karabaş otu, mersin, sakız, biberiye gibi kuraklığa dayanıklı bitki üretimine geçtik” dedi.

Zeytinova Süs Bitkileri Kooperatifi üyelerinden Gökhan Tümer ise “Daha önce İzmir’de, Türkiye’de su boldu. Ama son yıllarda kuraklıktan dolayı daha az su istediği için -10 ve 40 dereceye dayanıklı karabaş otu gibi bitkileri üretmeyi tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı. Tümer, Büyükşehir Belediyesi’nin su istemeyen bitkilere yönelmesiyle kendilerinin de üretim alanlarını değiştirdiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de ve dünyada kuraklığın önüne geçilemiyor. Bu yüzden bizim de kendimizi yenileyip kuraklığa dayanıklı bitkiler üretip belediyelerimize, ülkemize faydalı olmamız gerekiyor. İzmir’in dağlarında çiçekler açar marşını; İzmir’in sokaklarında, caddelerinde, kordonlarında çiçekler açar marşıyla birleştirmek istiyoruz.”

Kooperatifler belediyeye satış yapabiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içinde oluşturulan yeni alanlarda sulama gerektirmeyen bitkilerin tercih edilmesi, kooperatiflerin ve üreticilerin de bu bitkilere yönelmesini sağlıyor. Üreticilerin yetiştirdiği bitkiler, belediye tarafından satın alınıyor ve İzmir’in dört bir yanında toprakla buluşturuluyor.