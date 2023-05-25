İzmir'de yoğum bakım hastasına erkek hemşireden cinsel saldırı

İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 4'üncü evre akciğer kanseri hastası N.C. (63), iddiaya göre hemşire E.K. (29) tarafından cinsel saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayla ilgili gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir hafta önce yaşanan olayın mağduru N.C. ise dün hayatını kaybetti

Ege Üniversitesi'nde vicdanları sızlatan cinsel saldırı olayı, hastanedeki bir hemşire tarafından ortaya çıkarıldı. 4'üncü evre akciğer kanseri olan N.C., 24 Nisan'da Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen N.C.'nin 5 Mayıs tarihinde itibaren bilinci kapandı. İddiaya göre N.C., Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun bakım ünitesinde yatarken, 17 Mayıs'ta hastanede hemşire olarak görev yapan E.K. tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğradı. N.C.'nin yattığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. ise yaşanan olayı görüp, durumu üstlerine bildirdi.

CİNSEL SALDIRI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDA DA TESPİT EDİLDİ

Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, nitelikli cinsel saldırıyı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte polise şikayette bulunuldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli E.K.'yı Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle birlikte yemek yerken gözaltına aldı.

ŞÜPHELİYE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İZLETİLDİ

Emniyette ifade veren E.K., "N.C. isimli hastayı ismen tanıyorum. Kendisi yoğun bakım servisinde yatan hastadır. Kendisinin ne hastalığı olduğunu tam detaylı olarak bilmiyorum. 17 Mayıs'ta N.C.'nin ilaçlarını saat 17.00-21.00 ve 03.30 sıralarında ben verdim. Verdiğim ilaçlar antibiyotikti ancak tam ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Elektronik sistemde hangi ilaç verileceği yazıyor. Ben de buna göre N.C.'ye ilaçlarını verdim" dedi. Ardından E.K.'ya güvenlik kameraları tarafından görüntülenen cinsel saldırı anına ait kayıt izletildi. E.K. ise "Hastaya vermiş olduğum ilaçlar kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur" dedi.

'SADECE TEŞEBBÜS ETTİM'

Emniyetteki ifadelerin ardından E.K., sevk edildiği mahkemede savcıya yeniden ifade verdi. Emniyetteki ifadesinde yanlış anlaşılma olduğunu savunan E.K., "Yoğun bakımda yatmakta olan N.C. isimli kadının göğüslerine dokunduğum hususu doğrudur. Cinsel organımı açıp, yanaştırdığım da doğrudur. Sadece teşebbüs ettim" diyerek pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K., burada verdiği ifadede de "Söz konusu olay doğrudur. Olayı ben gerçekleştirdim. Görüntüleri kabul ediyorum" dedi. E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HER ŞEY GÖRÜNTÜLERDE AÇIK

Olayla ilgili hazırlanan güvenlik kameraları izleme tutanağında E.K.'nın ilk olarak N.C.'nin yanına gelip ilaç verdiği, sonrasında sol tarafına geçip N.C.'yi kendine çektiği, ardından da nitelikli cinsel saldırıyı gerçekleştirdiğinin altı çizildi. E.K.'nın, bu sırada N.C.'nin bağlı olduğu monitörleri de kontrol ettiği ve yaklaşık 15 dakika sonra ani bir hareketle hastanın üzerinden inerek alt kıyafetini yukarı çektiği, yatak korkuluğunu yukarı kaldırdığı, hastanın yatağını düzelttikten sonra yanından ayrıldığı da yine izleme tutanağında yer aldı.

OLAYI BAŞKA BİR HEMŞİRE ORTAYA ÇIKARDI

Durumu görüp, ilgililere bildiren hemşire E.E.'nin ifadesinde, "Saat 03.30 sıralarında çalıştığım 3'üncü basamak yoğun bakımdan, 2'nci basamak yoğun bakıma ilaç almak için gittim. Geç saat olduğu için hastalar rahat uyusun diye yoğun bakımın ışıkları kapalıydı. E.K.'nın birlikte nöbette olduğu hemşire moladaydı ve E.K. yoğun bakımda yalnızdı. 2'nci basamağa ilaç almaya girdiğimde E.K.'nın sağdaki ilk yatakta bulunan N.C. isimli hastanın yatağının üzerinde olduğunu gördüm. İlaç almaya odaklandığım için çok dikkatli bakamadım. E.K. bana seslendi. Tekrar ona doğru döndüğümde E.K.'yı hastanın yatağının baş ile gövde kısmında ve dizlerinin üstüne çökmüş vaziyette gördüm. Gördüklerime emin olamayıp, ilaçları almaya gittim. E.K. da ellerini yıkayıp, peşimden geldi. 'Ne arıyorsun?' diye sordu. 'Hallediyorum' dedikten sonra ilaçları alıp direkt çıktım. Ardından da durumu üstlerime bildirdim" dedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ege Üniversitesi Hastanesi yönetimi tarafından E.K. hakkında dekanlık tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca yoğun bakımda meydana gelen cinsel saldırıyla ilgili olarak soruşturma sürerken, akciğer kanseri olan N.C.'nin de dün yaşamını yitirdiği ve bugün toprağa verildiği öğrenildi.