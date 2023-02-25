İzmir’deki deprem çalışmaları İEKKK’nin sabit gündem maddesi olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depreme hazırlık ve dirençlilik çalışmaları İEKKK toplantısında ele alındı. Başkan Tunç Soyer, “Bizim için en önemli meselelerden birisi deprem. Bu kurulun da hükümetin de sabit gündem maddesi deprem çalışmaları olsun” dedi.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 115. toplantısının gündeminde İzmir Afet Acil Eylem Planı vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıda kentin depreme hazırlık ve dirençlilik çalışmaları gündeme alındı. 30 Ekim 2020 İzmir depreminden sonra Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarıyla dirençli bir kent yaratmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Başkan Tunç Soyer, “İzmir Afet Acil Eylem Planı toplantısını tam bir yıl sonra yapmayı planlamıştık. Binalarımızın taraması tamamlandıktan, mikro bölgeleme çalışmalarımız bittikten ve İzmir’in yeni vaziyet planı somutlaştıktan sonra çalışmalarımızın sonuçlarını aktarmak istiyorduk. Fakat yaşadığımız büyük afet, yaptığımız tüm bu hazırlıkları şimdiden paylaşma zorunluluğunu ortaya koydu. Bu nedenle daha güvenli bir İzmir’i hep birlikte inşa etmek için yaptığımız çalışmaları, geldiğimiz noktayı çalıştığımız bilim adamları ve bürokratlarımız sunumlarıyla anlattı” dedi.

“Bir bu kadar yatırımı da merkezi hükümetten bekliyoruz”

İzmir Afet Acil Eylem Planı toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin yüzde 10’unu önümüzdeki yıl itibarıyla sadece depreme dirençlilik ve kentsel dönüşüm çalışmalarına aktardıklarını duyurduklarını kurul üyelerine de söyleyen Başkan Soyer, “Bizler elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu yeterli değil. Bir bu kadar yatırımı da merkezi hükümetten bekliyoruz. Biz bütçemizle sadece bunu yapabiliriz ama aynı zaman diliminde hükümet de bizle çalışırsa bu rakamı ikiye katlamış oluruz” diye konuştu.

Ders çıkarma vaktimiz gelmedi mi?

Kurul üyelerinden gelen önerge doğrultusunda İEKKK toplantılarında artık gündemin sabit maddesinin deprem çalışmaları olmasını uygun gören Başkan Soyer, “Bu kurulun da hükümetin de sabit gündem maddesi deprem olsun. Kentin dirençli hale gelmesi için ne yapıyorsak hükümet de gündemine bunları alsın. Bizim için en önemli meselelerden birisi deprem. Artık bir şeylerden ders çıkarma vaktimiz gelmedi mi? Neden çocuklarımıza okulda fay hattını, depremle ilgili bilgileri öğretmiyoruz. İlkokuldan itibaren müfredata girmesi gereken bir konu. Türkiye bir deprem bölgesi ve biz halkımızı bilinçlendirerek bu işin üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

“İyi ki İzmirliyiz”



İEKKK üyeleri ise İzmir’in deprem hazırlık ve dirençlilik çalışmalarının Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek Başkan Soyer ve projeleriyle gurur duyduklarını dile getirdi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar “Aslında ülke olarak utanmamız gereken bir süreçteyiz. 2000 yılından sonra yapılan yapıların yıkılmayacağını düşünüyorduk. Ama yıkıldı. İzmir’e deprem bölgesinden gelen kişi sayısı 50 bin. Mersin’e 250 bin. Mersin’de şu an deprem yok ama yardıma muhtaç il konumunda. Fakat bizi mutlu eden bir konu İzmir’in Türkiye için örnek olacak çalışmalara imza atması oldu. 'İyi ki İzmirliyiz' dedik. Bir Kira Bir Yuva Kampanyası’nda da İzmir İzmirliliğini yaptı. Deprem çalışmalarında da yapacak” dedi.

“Gurur duydum”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmanın ne kadar doğru ve önemli olduğunu bilim adamlarımız söyledi. Bir İzmirli olarak gurur duydum. Prof. Dr. Naci Görür hocamız ‘Türkiye’de İzmir dirençli bir şehir olabilir’ dedi. Bu da beni çok mutlu etti. Her şeyi çabuk unutan bir toplumuz. Bu kurulun değişmez konusu deprem olsun. Biz unutmayalım ki çevremize de unutturmayalım” şeklinde konuştu.

“Yardım tırları geçiyordu”

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kahraman da İskenderun ve Hatay’da yardım çalışmalarına katıldıklarını ifade ederek “İzmirli olmaktan gurur duyuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yardım tırları bir sağımızdan bir solumuzdan geçiyordu. Hasar tespit çalışmaları için oradayız. Yönetmelik herkes için yönetmelik ama denetleme herkes için denetleme değil” diye konuştu.