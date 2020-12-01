İzmir’deki son çadır kaldırıldı

İzmir’i sarsan depremin birinci ayı dolarken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu çadır alanındaki son çadır da kaldırıldı. Başkan Tunç Soyer, 'Tek bir aileyi bile kış mevsimi öncesi çadırda bırakmayacağız demiştik. Sözümüzü tuttuk" dedi

Depremin üzerinden bir ay geçmişken İzmir’de bugün itibariyle çadırda yaşayan kimse kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tınaztepe Galen Hastanesi’nin otoparkında hizmet verdiği çadır alanındaki son çadır da bugün kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Henüz tablo daha netleşmeden, hasar tespitleri bile yapılmadan biz bir söz vermiştik. Tek bir ailenin, tek bir ferdini bile yaklaşan kış mevsimi öncesi çadır köşelerinde bırakmayacağız demiştik. Ve bırakmadık… Böyle büyük bir iddiayı ortaya atarken elbette arkamızda halkımızın desteği, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları ve devletimizin gücü olduğunu biliyorduk. O güven ve inançla, el ele, gönül gönüle vererek birlikte bir başarı hikayesi yazdık. Bir Kira Bir Yuva kampanyası ile kira desteği sağlananlar yeni evlerine yerleşti. Uzundere’deki konutlarımızın, eski Hilton Oteli’nin kapılarını açtık. Depremzedelerin bir kısmı ise AFAD'ın konteyner evlerinde ve yurtlarda geçici olarak barınıyor. Bugün depremden sonra kurulan son çadırı da kaldırdık” dedi.

Hakkınız asla ödenmez

Başkan Tunç Soyer deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dayanışma kampanyalarına katılan yardımseverlere teşekkür ederek şöyle dedi: “Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından kampanyalara destek veren herkese minnet duygularımı ifade etmeyi bir borç biliyorum. Hakkınız asla ödenmez. İsimlerini tek tek sayamayacağım güzel ülkemizin iyi kalpleri insanları. İyi ki varsınız.” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısı ile başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyası kapsamında destek miktarı 40 milyonu geçti. Böylelikle ilk etapta kiraya çıkmak isteyen depremzede ailelerin 5 aylık kira gideri karşılanmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Uzundere'de bir yıllık kullanım için depremzedelere açtığı dört bloktaki 224 konuttan 112’sine aileler yerleşti. Beyaz eşyadan koltuk takımına kadar her türlü ihtiyacın giderildiği dairelerde kalan depremzedeler konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 380 odası depremzedelere açılan, geçmişte Hilton oteller zincirinin işlettiği ve sözleşmesi bitince boşalttığı 5 yıldızlı otel binasına da depremzede aileler yerleşmeye devam ediyor. Binada toplam 83 kişi kalıyor. Otelde ücretsiz olarak üç öğün yemek servisi de yapılıyor. Ayrıca Bir Kira Bir Yuva kampanyası kapsamında boş evlerini paylaşan ailelerin evine de 3 aile yerleşti.