İzmir’den afet bölgesine uzanan yardım koridoruna destek yağıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesine oluşturduğu yardım koridorundan 9 günde 150 tır, 121 kamyon, 3 uçak, 3 gemi, 2 otobüs kargo ile bölgeye tonlarca insani yardım malzemesi gönderildi. “Umut Hareketi” ile “Bir Kira Bir Yuva” kampanyalarıyla ulaşılan bağış rakamı ise 58 milyon lirayı geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesi için başlattığı seferberlik büyüyor. Kentte toplanan bağışlar yardım olarak kara, deniz ve havayoluyla bölgeye ulaştırılırken personel, iş makineleri ve araçlarla depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. İzmir’den 3 tır, 2 kamyon ile yeni insani yardım malzemeleri de yola çıktı. Böylece 9 günde toplam 150 tır, 121 kamyon, 3 uçak, 3 gemi, 2 otobüs kargo ile tonlarca yardım malzemesi bölgeye gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı dayanışma kampanyaları “Umut Hareketi” ve “Bir Kira Bir Yuva” ile ulaşılan bağış rakamı ise 58 milyon 683 bin 972 liraya ulaştı.



Soyer, “821 personel, 530 araçla ekiplerimiz görevde”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bölgede yaşamın normale dönmesini sağlamak ve İzmir’e gelen depremzedelere yardım etmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinin var gücüyle çalıştığını belirterek, “Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de 821 personelimiz, 530 araçla görev yapıyor. Dört ildeki koordinasyon merkezimiz aracılığıyla belediyemizin ve yardımseverlerimizin gönderdiği malzemeleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hatay ve Osmaniye'de günlük 16 bin kişilik sıcak yemek üretimimiz sürüyor. Adıyaman mutfağımız da günde 6 bin kişiye sıcak yemek çıkarmaya başlıyor” dedi.



488 bin battaniye gönderildi

Bugüne kadar 488 bin battaniye, 7 bin 700 yorgan, 3 bin 700 yastık, 849 bin parça giyim malzemesi, 18 bin hijyen paketi, 14 bin paket hijyenik ped, 24 bin 500 gıda paketi, 33 bin bebek bezi ve maması, 622 bin litre içme suyu, 850 çadır, 9 bin 600 soba ve ısıtıcı, 172 ton yakacak, 65 jeneratör, 2 bin 600 kilogram elma, 25 bin litre süt ve pek çok başlıkta yardım malzemesi bölgeye gönderildi.



Antakya’da çadır kentte

Hatay Antakya’da kurulan çadır kentte bin 377 depremzede kalıyor. Günde üç öğün yemek dağıtımının yapıldığı alanda kurulan revirde depremzedelerin acil sağlık ihtiyaçlarına yönelik müdahaleler yapıldı. Yeni çadır alanı, sahra hastanesi ve lojistik merkezi kısa sürede hizmete girecek. Konteyner yapımı için atölye çalışması devam ediyor.



Dayanışma kampanyasına destek büyüyor

Depremzedelerin ihtiyacı olan insani yardım malzemelerinin satın alınmasını sağlayan “umuthareketi.izmir.bel.tr” adresinden bölgeye ulaştırılmak üzere 44 milyon 689 bin 558 lira yardım yapıldı. Depremde evini kaybetmiş yurttaşlar ile kira desteği vermek veya boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişileri buluşturan “birkirabiryuva.org” ile ise 13 milyon 994 bin 414 liralık katkı sağlandı. Kampanyayla 779 kişi kira desteği vereceğini, 493 kişi evini paylaşacağını beyan etti.

Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu ile Çankaya'daki APİKAM'ın bahçesinde yurttaşlardan gelen insani yardım malzemelerinin paketlenme ve yükleme çalışmaları sürüyor.