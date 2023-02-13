İzmir’den deprem bölgesine ücretsiz internet desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye ve Hatay’da depremzedelerin ücretsiz internete bağlanması için 1 uydu olmak üzere 6 WizmirNET noktası, jenaratör olmayan yerler için 10 güneş paneli enerji noktası, bir 30 kVA jeneratör ve 250 cihaz kapasiteli şarj istasyonunun montajını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından afet bölgesi için başlattığı yardım seferberliği büyüyor. Kentte toplanan bağışlar kara, deniz ve havayoluyla bölgeye ulaştırılırken personel, iş makineleri ve araçlarla depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremzedelerin ücretsiz internete bağlanabilmeleri için de gerekli çalışmalar yapıldı. Osmaniye ve Hatay’da 6 noktada WizmirNET ücretsiz internet noktası kuruldu. Ayrıca mobil telefonların şarj edilebilmesi için şarj istasyonları da faaliyete geçirildi. Kentte görevli itfaiye personelinin merkez ile iletişime geçmesi amacıyla internet bağlantısı ve telefon kurulumu sağlandı. Hatay'daki EXPO yolu üzerindeki çadır alanı ve Hatay itfaiye bölgesine yurttaşların mobil cihazlarını şarj edebilmeleri için 250 cihazı aynı anda şarj edebilecek donanım yerleştirildi. Jeneratör olmayan yerlerde internet ve şarj istasyonu kurulumu yapılabilmesi için 10 solar panel (güneş paneli) ve bir 30 kVA mobil jeneratör gönderildi.