İzmir’den dünyaya açıldılar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunları, akademik başarılarını iş hayatına taşıyarak dünyaca ünlü şirketlerin ilk tercihi oldu. İEÜ’den mezun olan 239 kişi, kariyerlerine 43 farklı ülkede devam etme fırsatı yakalarken, Türkiye’yi genç yaşta başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı.

Kendi işini kuran ya da uluslararası firmalarda üst düzey görev edinen İEÜ mezunlarının 36’sı Almanya, 27’si ABD, 23’ü İtalya, 19’u İngiltere, 15’i Polonya, 10’u Kanada, 8’i Belçika ve 7’si de Hollanda’da yaşamlarını sürdürüyor. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, sadece Türkiye’de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunlarının farkını ortaya koyduğunu belirtti. Prof. Dr. Aşkar, “Üniversite olarak, gençlerimizi sadece akademik anlamda yetiştirmiyoruz. Onlara, öğrendiklerini rahatça uygulayabilecekleri staj olanağı sağlıyoruz. İş hayatını tanıma fırsatı sunuyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, müfradatımızı da bu doğrultuda oluşturuyoruz. Eğitim stratejimizi; öğrendiğiyle yetinmeyip sürekli sorgulayan, yeniliğe açık, liderlik özelliği olan gençler yetiştirmek üzerine kurguluyoruz. Dünyanın önde gelen üniversiteleriyle akademik iş birliği sağlayarak, kariyer hedeflerini ‘yurt dışı’ olarak belirleyen gençlerimize imkanlar yaratıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Aşkar, şöyle devam etti: “Üniversitemizde 480 akademisyenimiz görev yapıyor. Akademisyenlerimizin tamamı da yurt dışı tecrübeye sahip. Eğitim kadromuzu belirlerken, özellikle bu konuya çok dikkat ediyoruz. Mezunlarımızın başarısında, üniversite olarak geleceği planlayarak attığımız bu adımların büyük payı var. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin diploması, dünyanın her yerinde öncelik sağlıyor. İnanıyorum ki mezunlarımızın başarı hikayelerine, önümüzdeki süreçte yenileri eklenecek. Gençlerimize güveniyor, onların potansiyelinin bilinciyle hareket ediyoruz. Ülkemizi her alanda başarıyla temsil edecek gençler yetiştirmek için çalışmaya, proje üretmeye devam edeceğiz.”

Örnek başarılar

Ceren Özkaya: 2017 yılında İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. İki yıllık tezli yüksek lisansını, İtalya’daki Roma Üniversitesi La Sapienza’da tamamladı. Şu anda, İKEA Milano’nun tasarım ekibinde içmimar olarak çalışıyor. Burcu Başaran: 2017 senesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü’ni bitirdi. Mezun olduğu senenin yaz aylarında, Erasmus programından yararlanarak Macaristan'ın Szeged şehrine yazılım testi alanında staj yapmaya gitti. Kısa sürede kendini geliştirerek Flexion Mobile şirketinden yine Yazılım Test Mühendisliği pozisyonu için teklif aldı ve burada görevine devam ediyor.

Burcu Başaran: 2017 senesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü’ni bitirdi. Mezun olduğu senenin yaz aylarında, Erasmus programından yararlanarak Macaristan'ın Szeged şehrine yazılım testi alanında staj yapmaya gitti. Kısa sürede kendini geliştirerek Flexion Mobile şirketinden yine Yazılım Test Mühendisliği pozisyonu için teklif aldı ve burada görevine devam ediyor. Pırıl Hepsomalı: 2011 yılında Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılından beri İngiltere’deki Unilever UK&Ireland şirketinde, Bilişsel/Deneysel Psikoloji ve Sinirbilim alanlarından sorumlu Bilim ve Teknoloji Müdürü olarak çalışıyor.

Murat Yatağan: 2008’de Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılından itibaren Polonya’da, P2P dijital öğrenme platformu olan Brainly'de global genişlemeden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. 2010-2015 yılları arasında Google'da kıdemli ürün analisti olarak da çalıştı. Çiğdem Topuzoğlu Özkılıç: 2010’da Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nden mezun oldu. Almanya Berlin’deki Bombardier şirketinde, Avrupa genelinde yapılan büyük çaplı projelerden ve endüstrisinde dünyaca ünlü tedarikçilerden sorumlu.

Yaprak Yalçınkaya: 2015 yılında yılında İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü bitirdi. Lisansüstü eğitimime başlamak için İngiltere’ye yerleşti. Lisans eğitimini bitirmeden önce Sheffield’daki bir tasarım şirketinde çalışmaya başladı, aynı zamanda Avusturalya, Maldivler, Dubai gibi birçok ülkede 180’e yakın projede serbest olarak içmimarlık yaptı. Alper Güler: 2008 senesinde Yazılım Mühendisliği’nden mezun oldu. Türk Telekom ve Turkcell Superonline firmalarında toplam beş sene çalıştıktan sonra Lazzoni Mobilya New York operasyonuna dahil oldu. 2015 yılında İEÜ mezunu toplam beş kişilik ekip ile kurduğu Pandora Reality ve Kabaq 3D Food Technologies şirketleriyle, arttırılmış ve sanal gerçeklik alanında çalışmalar yürütüyor.