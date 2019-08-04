İzmir’den Türkiye’ye örnek çalışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren Basın İlan Kurumu'na bağlı günlük gazetelere destek için örnek bir çalışmanın altına imza atmaya hazırlanıyor. Yerel Basın Platformu ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantıda Türk basın tarihinde devrim sayılabilecek yenilikler için düğmeye bastıklarını açıkladı.

Kentteki yedi ayrı yerel medya temsilcisiyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, medya tarihinde örnek bir dönemin temelini atacak çalışmaların resmen başladığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ve Başkan Tunç Soyer ile İzmir'de yayımlanan yedi günlük gazetenin imtiyaz sahipleri ve genel yayın yönetmenlerinin katıldığı toplantıda, yerel medyanın desteklenmesi amacıyla hazırlanan projeler masaya yatırıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından "Yerel Basına Ses Ver" sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında yerel medyanın desteklenmesi için hazırlanan 5 maddelik öneriler tartışıldı. Başkan Soyer, ilk etapta belediye meclisi kararlarının Basın İlan Kurumu'na bağlı günlük, basılı yayın yapan tüm yerel gazetelerde yayımlanması için atılması gereken adımların kısa surede tamamlanacağını müjdeledi.

Yerel medyayla nefes alıyoruz

Toplantıda İGC Başkanı Misket Dikmen'in yanı sıra, medya temsilcilerinin öneri ile taleplerini dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Yerel Basın Platformu tarafından hazırlanan 4 taslak projeyi de değerlendireceklerini belirten Soyer, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: Şeffaf olacağız, ayrımcılık yapmayacağız. Ne yapıyorsak herkes bilecek. Şeffaf ve açık bir dönem yaşayacağız. İzmirliler daha fazla gazete okusun, kentine, gazetesine sahip çıksın istiyoruz. Mesele 50 tane fazla gazete dağıtmak değil. Farkındalığı büyütmek zorundayız. Türkiye'de medya bu kadar çökmüşken, tek nefes alacak yer yerel medyadır. Nefes dediğimiz aynı zamanda en temel haklarımızdan olan haber alma hürriyetidir. Vatandaş olarak şu anda bu hürriyetimizden mahrumuz. Bu mağduriyeti giderecek tek mecra aslında yerel basındır. Haber almak bir insan hakkıdır. Bu potansiyelin eninde sonunda gün ışığına çıkacağını düşünüyorum. O yüzden ne yapsak azdır. Daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Belediye olarak nasıl yol yapıyorsak, insanların daha özgür, rahat ve mutlu yaşaması için de basına bu yardımı yapıyoruz.

Şeffaflığa katkı

Meclis karar özetlerinin yerel gazetelerde yayınlanmasına ilişkin taslakta son düzenlemeleri yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, medya temsilcilerinin konu hakkındaki önerilerini de dinledi. Soyer, verecekleri destek kapsamının Basın İlan Kurumu'ndan ilan alan yedi günlük yerel gazeteyle sınırlı olduğunun altını çizerken, meclis kararlarının yerel gazetelerde yayınlanmasının şeffaf yönetim ilkesine de büyük katkıları olacağını hatırlattı.

İngilizce gazetemiz olmalı

Toplantıda Yerel Basın Platformu'na da yeni bir proje önerisi sundu. İngilizce basılacak bir gazetenin İzmir'in tanıtımına ve kent turizmine büyük katkılar sağlayacağının altını çizen Soyer, "İzmir'i bir dünya şehri yapmayı hedefliyoruz. Kabuğumuzu kırıp kentimizi dünyayla buluşturacağız. İzmir'i sadece Akdeniz ile değil, doğu dünyasıyla da buluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aya fuar döneminde Çin'den ciddi bir ziyaretçi potansiyeli var. Bunun devamını getirmeliyiz. Marsilya, Valencia, Barselona gibi kentlerden insanlar İzmir'e gelecek. Havalimanı bünyesindeki stantlarında İngilizce bir İzmir gazetesi de olmalı. Bu konuda gerekirse belediye olarak destek olmaya hazırız" diyerek yeni bir çalışma için de destek sözü vermeyi ihmal etmedi.

Askıda gazete

Toplantıda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerin detayları da kesinleşmeye başladı. "Askıda Gazete" adlı çalışma sayesinde İzmir halkına vapur iskeleleri, metro istasyonları, otobüs garajları gibi farklı noktalarda ücretsiz gazete dağıtılması da bunlardan biri. Yerel Basın Platformu tarafından sayısı belirlenecek adette gazete, belediyelerin yanı sıra, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, dernekler, sendikalar tarafından satın alınması ve "Askıda Gazete" projesiyle İzmir halkıyla buluşturulması düşünülüyor.

Başkan canlı yayında

Projelerden en dikkat çekeni ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bizzat katılacağı editör masası olacak. Belirlenecek periyotlarda İzmir'deki yedi ayrı medya kuruluşunun temsilcileri ile canlı yayında buluşacak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente ilişkin sorulara yanıt verecek. Programın detayları ertesi gün yine yerel gazetelerde yer alacak. Önümüzdeki hafta belediye meclisinde alınması beklenen kararın ardından, İzmir'de yayın hayatını sürdüren yedi günlük gazete olan Ege Telgraf, Haber Ekspres, Yeni Bakış, Yenigün, Ticaret ve Dokuz Eylül gazetelerine ilan desteği verilecek.