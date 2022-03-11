İzmir’e 30 milyonluk hizmet yatırımı

21 ülkede çağrı merkezi hizmeti veren ve 30 milyon liralık yatırımla 8'inci merkezini açan Comdata, 500 kişiye istihdam sağlayarak İzmir’den dünyaya çağrı hizmeti verecek

FATİH ÖZKILINÇ- Dünya genelinde 21 ülkede çağrı merkezi hizmeti veren Comdata, İzmir'e 30 milyon liralık yatırımla 8'inci merkezini açtı. Merkez ilk aşamada 100, 2 yıl içinde de 500 kişiye iş imkanı sağlayacak. Kendi sektöründe lider 80’in üzerinde markaya müşteri deneyimi ürün ve hizmetleri sunan Comdata'nın İzmir Halkapınar Megapol Çarşı Kule'deki 1400 metrekarelik merkezinin açılışına Comdata Genel Müdürü Yasin Uslu, Comdata Group Dijital Dönüşüm ve Entegrasyon Başkanı Patrice Mazoyer ve üst düzey yöneticiler katıldı.

Hedef: 500 istihdam

Türkiye'de bugüne kadar Mardin’den Konya’ya 7 farklı kentte yatırımlarını hizmete soktuklarını söyleyen Comdata Genel Müdürü Yasin Uslu, “Sekizinci yatırımımızı da İzmir’e yaptık. Şu an için Almanya, İsviçre ve Avusturya’daki 6 markanın çağrılarını yönetecek ve o firmaların müşteriyle ilgilenecek olan merkezimizde istihdam edilen personelimiz Almanca’ya son derece hakim. İzmir’de yaşayan ve Almanca bilen vatandaşlarımız da bize başvuruda bulunabilir. Çünkü 100 olan çalışan sayımızı 2 yıl içinde 500’e çıkarmayı hedefledik” dedi.

İzmir’e yatırım yaptığımız için gururluyuz

Söz konusu ülkelerin yanı sıra Belçika ve Hollanda’dan da yeni markalarla da görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayan Uslu, Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin çalışanla hizmet verdiklerini ve günlük telefon trafiğinin 250 bin civarında olduğunun da altını çizdi. Uslu, “Müşteri deneyimi alanında 5 bin çalışanımızla, 80’in üzerinde çok değerli markaya hizmet sunuyoruz. Ar-Ge Merkezi çalışmalarımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik güncel teknolojik geliştirmeleri devreye alıyoruz. İzmir’e bu alanda yatırım yapmaktan dolayı son derece gururluyuz. Amacımız Comdata olarak, near-shore hizmetlerde büyük başarılara imza atıp, Türkiye’nin bu alanda tercih edilirliğini artırmak. Yatırımlarımız 2022’de de devam edecek” ifadelerini kullandı.

21 ülkede 30 dilde hizmet

Comdata'nın hem Türkçe hem de yabancı dilde hizmet konusunda deneyimli bir ekibe sahip olduğunun altını çizen Yasin Uslu, “Şirketimiz 2021’de yüzde 50 büyüme ivmesi yakaladı. 2022’de yüzde 75 büyüme hedefine doğru ilerliyoruz. Yabancı dilde hizmet ile yakaladığımız müşteri memnuniyeti ve büyüme potansiyelimizi dikkate alarak, near-shore alanında yatırımlarımıza hız verdik. Comdata Group’un 21 ülkede 30 dilde hizmet tecrübesi de bizlere ışık tutuyor. Almanca bilen potansiyel çalışan kitlesi bizim için değerli ve onları Comdata’ya bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye üzerinden çağrı hizmeti

Ana merkezi İtalya'da bulunan Comdata, yurt dışında anlaşma yaptığı firmalara çağrı merkezi hizmeti sunuyor. Söz konusu yabancı firma, müşterilerine iletişim numarası olarak Comdata'nın çağrı merkezi numarasını veriyor. Yabancı firmanın müşteri hizmetlerini arayanlar da aslında Türkiye'yi aramış oluyor ve son derece akıcı yabancı dil bilen müşteri temsilcileriyle görüşmelerini yapıyor.