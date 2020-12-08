İzmir’e alternatif su hattı geliyor

İzmir’in metropol ilçelerinde su ihtiyacının bir kısmının Gördes Barajı’ndan karşılanması amacıyla başlatılan ana iletim hattı çalışmaları tamamlandı.

Gördes’ten gelen ana hat ile Bornova merkezi besleyen hat birleştirilerek kente ilave su kaynağı sağlanıyor. Aynı zamanda kesinti durumlarında şebekeyi besleyecek yeni bir alternatif oluşturuluyor. Yeni hattın bağlanması sırasında bugün saat 21.00’den, 11 Aralık Cuma günü 09.00’a kadar Bornova’nın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Şehrin bir bölümünün, yeni devreye alınacak Kavaklıdere Arıtma Tesisi ile beslenmesi ve olası arıza durumlarında şehrin diğer bölgelerine de su aktarımı yapabilmek için döşenen ana iletim hattının çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında Kemalpaşa Caddesi ve Aydınlar Caddesi girişinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış, sıklıkla arıza yapan beton boru da yenilendi.

Su kesintisi yapılacak

İZSU ekipleri, Bornova’nın yeni hat bağlantılarının yapılabilmesi ve eski hatların devre dışı bırakılabilmesi için Kamil Tunca Bulvarı ve Kemalpaşa Caddesi olmak üzere iki noktada yoğun ve aralıksız bir çalışma sürdürecek. Çalışmalar nedeniyle bölgede 9 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’den, 11 Aralık Cuma günü saat 09.00’a kadar 36 saat zorunlu su kesintisi yapılacak. Sürecin sona ermesiyle birlikte sisteme yeni hattan su verilmeye başlanacak. Kesintinin daha kısa sürede bitirilmesi için İZSU ekipleri yoğun şekilde çalışacak. Yeni hattın devreye alınması çalışmalarının neden olacağı su kesintisinden Bornova ilçesi Yunus Emre, Egemenlik, Işıklar, Gürpınar mahallelerinin tamamı ile Ümit, Karacaoğlan, Kemalpaşa mahallelerinin bir bölümü etkilenecek.