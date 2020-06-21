İzmir’e örnek olsun

Swissotel Büyük Efes, konaklama tesisi kategorisinde ilk Turuncu Çember sertifikasını alan işletme oldu. Başkan Tunç Soyer sertifikayı teslim ederken “Swissotel Büyük Efes İzmir’in sembollerinden biri. Bugün yine bir öncülük yaparak ilk Turuncu Çember’i alan konaklama tesisi oldu. İzmir’e örnek olmasını diliyorum” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’deki tüm turizm paydaşlarıyla birlikte kentin hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olması hedefiyle başlattığı Turuncu Çember sertifikası yaygınlaşıyor. Swissotel Büyük Efes, konaklama tesisi kategorisinde ilk Turuncu Çember sertifikasını alan işletme oldu. Başkan Tunç Soyer sertifikayı teslim ederken “Swissotel Büyük Efes İzmir’in sembollerinden biri. Bugün yine bir öncülük yaparak ilk Turuncu Çember’i alan konaklama tesisi oldu. İzmir’e örnek olmasını diliyorum” dedi.

İzmir’in sembollerinden

Küresel salgının ardından kentteki turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hayata geçirilen Turuncu Çember uygulamasında konaklama tesisleri kategorisinde ilk Turuncu Çember’i Swissotel Büyük Efes aldı. İzmir Kültür Sanat Buluşması için Swissotel’de bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Turuncu Çember sertifikasını Swissotel Büyük Efes Genel Müdürü H. Rıza Elibol’a teslim ederken “Swissotel Büyük Efes İzmir’in sembollerinden biri. Bugün yine bir öncülük yaparak ilk Turuncu Çember’i alan konaklama tesisi oldu. Tebrik ediyorum. İzmir’e örnek olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Rıza Elibol ise teşekkür ederek “Umarım diğer bütün oteller de bu uygulamaya dâhil olacaklar” dedi. Swissotel Büyük Efes’in Turuncu Çember’in hijyen ve güvenlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığını inceleyen Değerlendirme Kurulu’nda İzmir İl Kültür Müdür Yardımcısı Kaan Erge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı personeli Dr. Yusuf Demir, Yaşar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Seda Genç, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi Didem Ersoy, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, İzmir Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Uysal da yer aldı.

Asgari puan 75

Turuncu Çember hijyen kriterleri yeme içme tesisleri ve konaklama tesisleri olarak iki kategoride veriliyor. Yeme içme tesisleri kategorisinde 100 üzerinden asgari 75, konaklama tesisleri kategorisinde ise 200 üzerinden asgari 150 puan alan işletmeler Turuncu Çember almaya hak kazanıyor. Yeme içme tesisleri kategorisinde ekmeklerin ambalajlı olarak servis edilip edilmediği, suların ağzı kapalı şişelerde sunulup sunulmadığı, klima filtrelerinin yetkili şirket tarafından düzenli olarak temizlenip temizlenmediği gibi 52 kriter bulunuyor. Konaklama tesisleri kategorisinde ise otelde eldiven, maske, dezenfektan gibi koruyucu ekipman bulunup bulunmadığı, otele girişte misafirlerin vücut ısısının ölçülüp ölçülmediği gibi 101 kriter bulunuyor. Turuncu Çember sertifikası a lmak isteyen işletmelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine elden ya da çevrimiçi başvurarak taleplerini iletmesi gerekiyor. Turuncu Çember sertifikasına başvurmak için turuncucemberizmir.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Çember büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı eş güdümüyle faaliyetlerini sürdüren Turizm Hijyen Kurulu’nun belirlediği kriterler doğrultusunda Turuncu Çember sertifikası dağıtılmaya başlandı. Bugüne dek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Grand Plaza A.Ş.’ye ait Yasemin Kafe ve Asansör’le birlikte İzmir Sanat, Tarihi Havagazı Fabrikası ve Teleferik tesisi Turuncu Çember sertifikası aldı. Seferihisar’da ise yeme-içme tesisleri kategorisinde belediye işletmeleri arasında olan Seferihisar Anı Evi ve Yazarlar Evi ile özel işletmelerden Çakoz Balıkçılık, La’dude Art Cafe ve Dut Gibi Turuncu Çember sertifikası aldı. Seferihisar’da konaklama tesisleri kategorisinde de Teos Lodge, İon Slow City, İon Family Home, Boheme Bleue, Mandalina Apart sertifika almaya hak kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs küresel salgını süresince turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için Turizm Hijyen Kurulu kurarak belediyeye bağlı konaklama ve yeme-içme işletmelerinde uygulanacak hijyen ve güvenlik kriterlerini belirlemişti.

Kültür üreticileriyle bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kültür sanat üreticileriyle bir araya gelerek onların önerilerini dinledi ve fikir alışverişi yaptı. İzmir Kültür Sanat Buluşması’nda konuşan Soyer, “Kültür sanat bir toplumun, bir kentin ruhudur. Eğer o ruh canlı, diri tutulamıyorsa bu tür küresel krizlerin sonuçları çok ağır olur. Kentin geleceğine dair sürdürülebilir modeller ortaya koymalıyız” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Swissotel Büyük Efes’te kültür sanat alanındaki sanatçılar, akademisyenler, kültür kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle geniş katılımlı bir toplantı yaptı. İzmir’i bir kültür sanat üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Soyer, “Heyecan verici bir buluşma. 13 Mayıs’ta yaptığımız toplantıda daha uzun ve derinlemesine değerlendirmeler yapmaya ihtiyaç olduğuna karar vermiştik. Bugün o nedenle buradayız. Pandemi süreci bize dirençli bir kültür sanat yapısı oluşturmak için çok daha fazla kafa yormak ve sıkı örgütlenmek gerektiğini gösterdi. Aksi takdirde bu tür krizlerin etkilerini daha ağır hissedeceğiz. Bu nedenle bugün&n bsp; İzmir’de kültür sanat üretimini nasıl daha dirençli hale getiririz konusunu konuşalım istedik. Çünkü kültür sanat bir toplumun, bir kentin ruhudur. Eğer o ruh canlı, diri tutulamıyorsa bu tür küresel krizlerin sonuçları çok ağır olur. Kentin geleceğine dair sürdürülebilir modeller ortaya koymalıyız” dedi.

Kültür Zirvesi’ne hazırlanmalıyız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay’ın da katıldığı İzmir Kültür Sanat Buluşması’nda sinema, tiyatro ve sahne sanatları, plastik sanatlar, müzik, kitap ve yayıncılık, dans ve performans sanatlarında olmak üzere altı başlıkta öneriler dile getirildi. Sürdürülebilir ve dirençli kültür sanat yapılarının oluşması için dayanışma, işbirliği ve ortak üretim vurgusunun öne çıktığı toplantıda Başkan Soyer, “Bu kentte hem kültür sanat üretimi yapan insanların önünü açmak hem bu üretimi kentin kılcallarına, arka sokaklarına ulaştırmak hem de bu şehirdeki kültür sanat üretiminin kalitesini daha yukarı çekmek istiyoruz. Aslında bu üç başlıkta da size destek olmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 2021’de İzmir’in dünyanın en büyük kültür buluşmalarından biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını da hatırlatan Soyer, “Kültür Zirvesi’ni bir kültür sanat fuarı olarak nitelendirebiliriz. Bu da İzmir’in tüm dünyanın kültür sanat üreticileri için bir buluşma platformu haline gelmesi anlamına geliyor. 2021’e kadar İzmir’de kültür sanat alanındaki modelimizi ve örgütlenmemizi ortaya koymalıyız. Bu başarı için kenetlenmeliyiz” dedi.

Merkez olabilir

Toplantının tiyatro ile ilgili olan kısmında söz alan oyuncu Levent Üzümcü ise “Sanatı bir ihtiyaç olarak görmeyen biri onunla ilgili bir girişimde de bulunmaz. Çocuk tiyatrosundan, çocuklar için kültür sanat etkinliklerinden bahsediyorum. Kültür ve sanata doğru yatırım yapılabilirse maddi getirisi de olur. İstanbul’da sinema piyasasının olmasının sebebi, İstanbul’un kültür sanat hayatı değil, İstanbul’un sermaye hayatıdır. Ama siz bu salon büyüklüğünde alanı bilgisayar ortamıyla dünyanın her yeri haline getirebiliyorsunuz. Böylesine bir sinema platosunu İzmir’in sessiz bir bölgesine kurduğunuzda, oraya yollar binalar yapmanıza gerek yok. Sadece bu sistemi kurmanız ve otelleriyle, restoranlarıyla bölgeyi çekim alanı haline getirmeniz yeterli. Bütün endüstriyi buraya çekebilirsiniz. İstanbul artık bunlarla uğraşmaktan çok uzakta. İzmir kültür sanat ve spor hayatının merkezi olabilir” dedi. Kültür sanat etkinliklerinin ilçelerde yaygınlaşmasına da vurgu yapan Üzümcü, çok amaçlı kültür merkezleri yerine sanat mabedi olarak nitelenebilecek mekânlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Tepecik Filarmoni Orkestrası Şefi Hamdi Akatay’ın dezavantajlı bölgelerdeki yetenekli gençlere fırsat tanınması gerektiğine ilişkin sözlerine yanıt veren Başkan Soyer, “1 Temmuz’dan itibaren 100 Roman gence profesyonel dans eğitimi vermeye başlıyoruz” dedi.

Yol haritası

Toplantının sonunda İzmir Büyükşehir Kültür Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, kültür ve sanat yaşamını canlandıracak bir master platform olan İzmirART ile ilgili sunum yaptı. Turizm Daire Başkanı Gökçe Başkaya ise 2021 UCLG Kültür Zirvesi hakkında bilgi verdi. Kapanış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, “Bugün birbirinden yaratıcı fikirler ve çözümler ortaya atıldı. Bunları derleyip toparlayacağız ve Büyükşehir olarak ne yapacağımıza dair yol haritasıyla birlikte sizinle paylaşacağız. Aynı çatı altında aynı heyecanı ve aynı umudu taşıyoruz” dedi. Toplantıda dirençli kültür sanat yapıları için finansal destek sağlanması amacıyla İzmir Kültür Sanat Destek Fonu’nun yaratılması, sürdürülebilir planlamaların yapılabilmesi için İzmir Kültür Sanat takviminin oluşturulması, sanat kurullarının veya Kent Sanat Konseyi’nin kurulması ve işleyişi konusunda görüşler ve öneriler dile getirildi.



