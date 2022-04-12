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İzmir’i keşfetmeye hazır mısınız? Kent turları başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in turizmin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda İzmir’in doğal ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen kent turları “Turizm Haftası” kapsamında 18 Nisan’da başlıyor. Hafta içi her gün iki tur yapılacak. Kayıtlar ise 14 Nisan’da

İzmir’i keşfetmeye hazır mısınız? Kent turları başlıyor
12 Nisan 2022 Salı 13:27

İzmirlilere yaşadıkları kentin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen  “Kent Turları”  yeni rotalarıyla yolcularını karşılamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından profesyonel turist rehberleri eşliğinde yapılan turların bu yılki rotaları Bergama, Bayındır, Sığacık, Karşıyaka, Kültürpark, Kemeraltı ve Bir Günde 8.500 Yıllık Tarih Turu (Yeşilova Höyüğü - Yassıtepe - İzmir Agorası) şeklinde belirlendi. 18 Nisan-17 Haziran tarihleri arasında yapılacak “Bahar Dönemi Turları” hakkında detaylı bilgi ve kayıt formu izmir.bel.tr adresinde yer alıyor. Hafta içi her gün iki rotada yapılacak turlar için ilk kayıtlar 14 Nisan’da başlayacak. Pazartesi ve Perşembe günleri kayıt formları erişime uygun olacak.

Kemeraltı’na özgü yeni rotalar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentin tarihi aksını canlandırma vizyonu kapsamında Kemeraltı özelinde yeni tematik rotalar oluşturuldu. UNESCO Dünya Mirası listesinde en fazla destinasyona sahip kent olmaya aday olan İzmir'in geçici listeye girme başarısı göstermiş “Tarihi Liman Kenti Rotası”, İzmir'e değer katan isim ve olayların hikayelerini içeren “Kemeraltı Öyküleri”, fotoğraf tutkunlarının renkli görüntüler yakalayacağı “Kemeraltı’nın Renkli Kareleri” ve yüzyıllar boyunca İzmir’de beraberce yaşamış farklı kültürlerin izlerini takip eden “Tarihi Kentin Kutsal Mirasları” yürüyüş turları, bu yıl planlanan yeni rotalar arasında. Katılımcılar yenilenen Kemeraltı Bilgilendirme Noktası’nda gösterimi yapılan tanıtım filmini izleme fırsatı da bulacak.

Etiketler; #izmir #kent turu #izmir büyükşehir #tunç soyer
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