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İzmirim Kart hizmetlerine ulaşmak artık daha kolay

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, toplu ulaşım hizmetlerinde dijital kolaylıkları sunma misyonuyla kurduğu İzmir Teknoloji ve İnovasyon Şirketi (İZTEK), İzmirim Kart hizmetlerini de çok daha aktif ve ulaşılabilir hale getiriyor. Yeni hizmet merkezine taşınan İzmirim Kart, kentin dört bir yanına ‘Yüklematik’ler yerleştirdi; hayatı kolaylaştıran yeni hizmetleri de başlattı

İzmirim Kart hizmetlerine ulaşmak artık daha kolay
23 Şubat 2022 Çarşamba 15:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Teknoloji ve İnovasyon Şirketi (İZTEK), toplu ulaşımda kullanılan İzmirim Kart hizmetlerini çok daha ulaşılabilir kılmak için kolları sıvadı. İzmirim Kart Merkezi, Konak Pier karşısındaki yeni yerine taşınırken, kent genelinde 17 noktaya da kart satış ve dolum otomatları yerleştirildi.

İZTEK Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmirlilere daha modern koşullarda ve çok daha hızlı hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi. Bu doğrultuda hayata geçirilen yeni hizmetler hakkında bilgi veren Çınarlı Mutlu, şöyle devam etti:
“En büyük hedeflerimizden biri, hemşehrilerimizin kuyrukta beklememesi. Bundan böyle, kişiselleştirilmiş kart başvurularını www.izmirimkart.com.tr adresi üzerinden yapan vatandaşlarımıza, kartlarını kargo ile göndereceğiz.”
Kent merkezinden uzak ilçelerde yaşayan ve internet imkânı bulunmayan ya da online işlem yapmak istemeyen vatandaşları da düşündüklerini ifade eden Çınarlı Mutlu, şu bilgileri verdi:

Uzak ilçelere personel ve baskı makinesi

“Kişiselleştirilmiş İzmirim Kart başvurularına yanıt verilmesi için Menemen’de, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmet Birimi’ne personel ve baskı makinesi yerleştirdik. Çok yakında Ödemiş’te de aynı hizmeti başlatacağız. Böylece kentin kuzey ve güney ilçelerindeki vatandaşlar, kent merkezine gelmelerine gerek kalmadan, kişiselleştirilmiş kart işlemlerini, daha yakın olan bu merkezlerde yapabilecekler. Orta vadede bunların sayısını daha da artıracağız.”

Yüklematikler hangi noktalarda?

İzmirimkart Dolum Otomatları (Yüklematik), ilk etapta 17 noktaya yerleştirildi. Bu cihazlarda İzmirimkartlara bakiye yüklemesi ve Bilet 35 satışı yapılıyor. Ayrıca online dolum talimatları da bu cihazlarla verilebiliyor. Yüklematiklerde, kısa süre içinde İzmirim Kart satışı ile hamiline tam kartlara kişiselleştirme işlemi de yapılabilecek.

Yüklematikler, Bostanlı, Karşıyaka, Alsancak, Pasaport, Konak ve Üçkuyular iskelelerine; Bornova, Halkapınar, Hilal, Çankaya, Konak, Üçyol ve Fahrettin Altay metro istasyonlarına; Konak’taki İzmirim Kart Merkezi’ne, Foça ve Çandarlı’ya yerleştirildi. İzmir Otogarı, Torbalı ve Ödemiş’te de birer adet Yüklematik olacak.

Etiketler; #izmir #izmirim kart #izmir büyükşehir
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