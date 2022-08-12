İzmir’in 71’inci arıtma tesisi kuruluyor

Türkiye’nin atık su arıtma lideri İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Aliağa’ya hizmet verecek Yeni Şakran Atıksu Arıtma Tesisi projesini hayata geçiriyor. İhale süreci tamamlanan ve 116 milyon liralık yatırımla inşa edilecek tesis, İzmir’in 71’inci atık su arıtma tesisi olacak

İZSU Genel Müdürlüğü, Aliağa’da bir çevre yatırımına daha imza atıyor. İhale süreci tamamlanan Yeni Şakran Atıksu Arıtma Tesisi’nin tesisin inşaatına birkaç ay içinde başlanması planlanıyor.

İzmir’in arıtma alanındaki liderliğini pekiştirecek Yeni Şakran Atıksu Arıtma Tesisi, Aşağı Şakran, Bahçedere, Hacı Ömerli sahil kesimi, Yeni Kalabak ve merkez mahallelere hizmet vererek günlük 7 bin 609 metreküp evsel atık suyu arıtacak.



Yeni Şakran’da foseptik devri bitiyor

Eşsiz güzellikteki doğası ile İzmir’in kuzey Ege kıyısında yer alan yerleşimlerinden Aliağa’nın Yukarışakran bölgesinde 30 bin metrekarelik alanda inşa edilecek tesisin hizmete alınmasıyla birlikte bölgedeki foseptik devri sona erecek. Tesiste ileri biyolojik yöntemle arıtılan atık sular doğaya zarar vermeden bertaraf edilecek. Proje kapsamında koku giderim ve aktif çamur kurutma sistemi de yer alacak.