İzmir’in altyapısına rekor yatırım

“Başka bir su yönetimi mümkün” vizyonu doğrultusunda kenti kuraklık ve olası afetlerden korumak üzere proje ve inşaat çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılında toplam 1 milyar 128 milyon liralık yatırım yaptı. İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarıyla yüzleşmemek ve İzmir’i dirençli bir kent haline getirmek hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Tunç Soyer, kent tarihinin en büyük yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da süreceğini açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü geride kalan 2021 yılında İzmir’i afetlere karşı dirençli hale getirmek üzere planladığı altyapı yatırımlarını büyük ölçüde hayata geçirdi. Yüzülebilir Körfez hedefi için de büyük önem taşıyan yağmursuyu ayrıştırma projeleri kapsamında 187 milyon liralık yatırım başladı. İzmir tarihinin en büyük yağmur suyu ayrıştırma projeleri doğrultusunda Buca’da 15, Bornova’da 30, Karşıyaka’da 6, Bayraklı’da 11, Çiğli’de 14, Karabağlar’da 9, Bayındır’da 7, Urla’da 7,5 kilometre ve Konak’ta 23 kilometre olmak üzere toplam 126 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı başladı. Bayındır Hizmet Binası tamamlanarak hizmete alındı. Kiraz, Seferihisar, Torbalı, Çeşme ve Tire’de kayıp ve kaçağa neden olan ekonomik ömrünü yitirmiş içme suyu şebekelerinin imalatları devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentlilerin kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimini güvence altına almak, atık suların doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak, körfezin temizlenme sürecini hızlandırmak ve afetlere dirençli bir kent yaratmak için çalıştıklarını belirterek, “2021’de kent tarihinin en büyük yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarını başlattık. Bu çalışmaları önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. İzmir gibi bir kentte 122,5 km yağmur suyu hattı inşa edebilmek için harekete geçmek, kaynak ayırmak, bu işleri tamamlamak aynı zamanda tarihi bir misyonun yerine getirilmesi anlamını taşımaktadır” dedi.

Su baskınlarına önlem



2 Şubat 2021 tarihinde İzmir’de yaşanan sel felaketinin ardından kent genelinde 42 derede yürütülen bakım onarım ve yenileme çalışması kapsamında 35 milyon liralık yatırım yapıldı. Özellikle Poligon Deresi, Balçova Hacı Ahmet Deresi, Balçova Ilıca Deresi, Meles Çayı, Karşıyaka Kartalkaya Deresi, Gaziemir Irmak Deresi, Bornova Çayı, Karabağlar Çitlembik Deresi gibi sorun yaşanan noktalarda yıkılan dere duvarları tekrar yapıldı; mevcut menfezler genişletildi ve yeni menfezler yapıldı. Bazı kritik noktalarda yağmur sularının uzaklaştırılmasına ilişkin ızgara yapımı, yağmursuyu toplama havuzları dere ve denize ulaştırma çalışmaları yürütüldü.

Güzelyalı 16 Sokak’ta sorun bitti



2 Şubat gecesi yaşanan rekor yağış sırasında Poligon Deresi’nin taşması nedeniyle büyük sorun yaşanan Mithatpaşa Caddesi’nin Üçkuyular - Güzelyalı arasındaki bölümü ve çevresinde tamamlanan altyapı imalatları sayesinde bölgede su baskınları önlendi.

İZSU Genel Müdürlüğü bölgedeki yağmur sularının etkin biçimde toplanması için sıralı ızgara imalatlarının yanı sıra, çökeltim havuzları ve pompa istasyonları inşa etti. Mehmetçik Bulvarı güzergahı boyunca ızgara hat temizlikleri yapıldı. Ek yağmursuyu ızgaraları imal edildi. Ayrıca, kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hatları ayrıştırma çalışmaları tamamlandı.

Mehmetçik Bulvarı'ndan başlayan ızgara imalatları, İnönü Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'nden devam ederek, 20 ve 20/2 sokaklarda yapılan imalatlar ile birlikte bir kuşak oluşturuldu. Söz konusu kuşaktan, düşük kot farkları sebebiyle tahliyede sıkıntı yaşanmaması için 16 Sokak bölgesine pompa istasyonu havuzu yapıldı. Bu istasyon, 3 boru ile Poligon Deresi'ne bölgedeki yağmur suyunu deşarj ediyor. Aynı zamanda 16 sokaktan sahile açılan 1400 mm çapında borular ile yağmur suyu tahliyesi amaçlı hat oluşturuldu. Bu çalışmaların yanında, Hava Lisan Okulu içerisinde kurulan pompa istasyon havuzuna 4 pompa ve 600 mm çapında basınçlı boru ile yağmur suyu uzaklaştırma kapasitesi arttırılacak.

Kente yeni arıtma tesisleri kazandırılıyor



İZSU Genel Müdürlüğü İzmir’in atık su arıtma tesisleri alanındaki liderliğini pekiştirecek yatırımlarına 2021 yılında da devam etti. Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi’ni yüzde 80, Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımını yüzde 75 oranında tamamlayan İZSU, Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi ile Ayrancılar - Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasite artırma çalışmalarını da sürdürdü.

Bu çalışmalarla Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi’nde evsel atıklarla birlikte sanayi atıklarının da arıtımını sağlamak amacıyla tesisin kapasitesi yüzde 276 oranında, Torbalı Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi yüzde 350 oranında arttırılacak.

Urla Özbek Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanma aşamasına geldi. Seferihisar Düzce-Turgut Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi ve Seferihisar Ulamış Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımına da başlandı.

Mordoğan’ın tamamına hizmet edecek yeni kanalizasyon hattının yapımı ise tamamlandı.

İzmir’de atık sular sulama suyuna dönüşüyor



İZSU Genel Müdürlüğü, atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun tarımsal sulamada kullanımı için projeler geliştirmeye devam ediyor. İlk olarak tarımsal üretim ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelere geri kazanım üniteleri kuruluyor.

Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisine 100 metreküplük pilot geri kazanım ünitesi yapıldı. Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi geri kazanım ünitesi yapımı ise devam ediyor. Geri kazanım ünitesi günlük 3 bin metreküp kapasiteli tesis, “A sınıfı sulama suyu” kalitesinde geri kazanılmış su sağlayacak. Geri kazanılmış sular, sulama kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere verilecek.

İZSU’nun 9 atık su arıtma tesisine kurmayı planladığı geri kazanım üniteleri ile yıllık 36 milyon metreküp atık suyun yeniden değerlendirilmesi sağlanacak.

Rakamlarla 2021

140 km yapımı devam eden kanalizasyon şebekesinin 76,8 kilometresi tamamlandı.

122,5 km yağmursuyu ayrıştırma hattının imalatına başlandı.

İçme suyu iletim, şebeke ve branşman hatlarında 669,16 kilometre imalat ve yenileme tamamlandı.

64 yeni sondaj kuyusu açıldı. 13 sondaj kuyusu imalatı devam ediyor.

3 içme suyu arıtma tesisi (Mordoğan Göleti, Bornova Karaçam Göleti, Dikili Çandarlı Göleti) tamamlandı, ikisinin (Yenifoça Musabey Kuyuları, Halkapınar Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi) yapımı devam ediyor.