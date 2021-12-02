İZMİR'E BİSİKLET ÖDÜLÜ
İZMİR'E BİSİKLET ÖDÜLÜ
0
TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM
TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM
0
İZMİR'İN ZİRVESİNE KAR YAĞDI
İZMİR'İN ZİRVESİNE KAR YAĞDI
0
İZMİR'DEN ÇİĞDEM TOKER'E ÖDÜL
İZMİR'DEN ÇİĞDEM TOKER'E ÖDÜL
0

İzmir’in bisikletli ulaşım projeleri ödül kazandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentte karbon salımını azaltma ve bisikletin ulaşım aracı olarak da kullanılması hedefi doğrultusunda bisikletli ulaşımda büyük dönüşüm yaşayan İzmir’e bir ödül daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir İş Ödülleri Yarışması’nda "Bisikletli Ulaşımın Teşvik Edilmesi ve Bisiklet Altyapısının Geliştirilmesi" başlıklı projesi ile “Karbon Yönetimi” dalında ödüle layık görüldü

İzmir’in bisikletli ulaşım projeleri ödül kazandı
02 Aralık 2021 Perşembe 11:58

Küresel iklim krizine karşı çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir bir ulaşım politikası benimseyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki buçuk yılda kentte motorlu ulaşımı azaltmak, bisikletli ve yaya ulaşımını artırmak için pek çok altyapı, uygulama ve teşvik projesini hayata geçirdi. Hizmet aracı yerine şehir içi ulaşımda sık sık bisikleti tercih ederek İzmirlileri bisikletli ulaşıma teşvik eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önderliğinde bisikletin kent içinde ulaşım amacıyla da kullanılmasına yönelik birçok çalışma yapıldı. 2020 yılında WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in AB destekli “Haydi Türkiye Bisiklete” projesinde öncü kent seçilen, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından geçen yıl 11’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde “İzmir’de Sosyal Mesafe ve Bisiklet Yolları” projesi ile ödül kazanan Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki örnek çalışmalarını yeni bir ödülle taçlandırdı. Sürdürülebilirlik Akademisi’nin düzenlediği Sürdürülebilir İş Ödülleri Yarışması’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin "Bisikletli Ulaşımın Teşvik Edilmesi ve Bisiklet Altyapısının Geliştirilmesi" başlıklı projesi “Karbon Yönetimi” dalında ödüle layık görüldü.

15 kategoride ödüller dağıtıldı

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğe sahip çıkan iş modellerini, projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla bu yıl 8’nci kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde akademisyenlerden oluşan 48 kişilik jüri 15 kategoride finale kalan projeleri belirledi. Yarışmada kurum ve kuruluşlar, firmalar "Karbon Yönetimi", "Enerji Yönetimi", "Su Yönetimi", "Atık Yönetimi", "Döngüsel Plastik Yönetimi", "Tedarik Zinciri Yönetimi", "Sürdürülebilir İnovasyon", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "Sosyal Etki", "İş Birliği", "Sürdürülebilirlik İletişimi", "Kadının Güçlendirilmesi", "Çalışan Katılımı", "Sürdürülebilir İş Raporlaması", "Yılın Startup"ı kategorilerinde yarıştı. Seçilen projeler düzenlenen online ödül töreni ile sahiplerini buldu.

“Bisiklet Dostu Şehir’de” 2050’de net sıfır karbon hedefi


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in doğayla uyumlu, dirençli, refahı yüksek, biyolojik çeşitliliğini koruyan bir şehir ve bir dünya inşa etme vizyonu doğrultusunda “Şehirler Sıfıra Yarışıyor” (Cities Race to Zero) programına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2050’ye kadar net sıfır karbon salımını amaçlıyor. Bu doğrultuda yerel yönetimlere örnek pek çok uygulamanın hayata geçirildiği kentte bisikletli ulaşım teşvik ediliyor. Bisiklet kullanan yurttaşlar deniz ulaşımından 5 kuruşa yararlanıyor, bisiklet yolları genişliyor, kiralık bisiklet sistemi BİSİM’in istasyon sayısı her geçen gün artıyor. Tandem bisikletler ve çocuk bisikletleri sisteme dahil ediliyor, bisikletliler için ücretsiz tamir istasyonları kuruluyor, bisikletin toplu ulaşıma entegrasyonu sağlanıyor.

Etiketler; #izmir #bisiklet #tunç soyer
Önceki Haber
Amcasını ve iki kuzenini öldürmüştü! Cinayetin nedeni cinsel istismar çıktı!
Sonraki Haber
İzmir’in bisikletli ulaşım projeleri ödül kazandı
Çalışanının burnunu kıran patrona 4 yıl hapis istemi!
Çalışanının burnunu kıran patrona 4 yıl hapis istemi!
0
Süt üreticisi zamma 3 gün sevinebildi. Yeme gelen zamla şok oldu!
Süt üreticisi zamma 3 gün sevinebildi. Yeme gelen zamla şok oldu!
0
Bilirkişi raporu Demirtaş’ın lehine
Bilirkişi raporu Demirtaş’ın lehine
0
Karabağlar'da katı atık bedellerine zam yok!
Karabağlar'da katı atık bedellerine zam yok!
0
Başkan Soyer: Dövizdeki her bir kuruş artış borcumuzu artırıyor
Başkan Soyer: Dövizdeki her bir kuruş artış borcumuzu artırıyor
0
İzmir'de trans birey cinayeti sanığı hakim karşısında
İzmir'de trans birey cinayeti sanığı hakim karşısında
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.