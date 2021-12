İzmir’in bisikletli ulaşım projeleri ödül kazandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentte karbon salımını azaltma ve bisikletin ulaşım aracı olarak da kullanılması hedefi doğrultusunda bisikletli ulaşımda büyük dönüşüm yaşayan İzmir’e bir ödül daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir İş Ödülleri Yarışması’nda "Bisikletli Ulaşımın Teşvik Edilmesi ve Bisiklet Altyapısının Geliştirilmesi" başlıklı projesi ile “Karbon Yönetimi” dalında ödüle layık görüldü

Küresel iklim krizine karşı çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir bir ulaşım politikası benimseyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki buçuk yılda kentte motorlu ulaşımı azaltmak, bisikletli ve yaya ulaşımını artırmak için pek çok altyapı, uygulama ve teşvik projesini hayata geçirdi. Hizmet aracı yerine şehir içi ulaşımda sık sık bisikleti tercih ederek İzmirlileri bisikletli ulaşıma teşvik eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önderliğinde bisikletin kent içinde ulaşım amacıyla da kullanılmasına yönelik birçok çalışma yapıldı. 2020 yılında WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in AB destekli “Haydi Türkiye Bisiklete” projesinde öncü kent seçilen, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından geçen yıl 11’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde “İzmir’de Sosyal Mesafe ve Bisiklet Yolları” projesi ile ödül kazanan Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki örnek çalışmalarını yeni bir ödülle taçlandırdı. Sürdürülebilirlik Akademisi’nin düzenlediği Sürdürülebilir İş Ödülleri Yarışması’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin "Bisikletli Ulaşımın Teşvik Edilmesi ve Bisiklet Altyapısının Geliştirilmesi" başlıklı projesi “Karbon Yönetimi” dalında ödüle layık görüldü.

15 kategoride ödüller dağıtıldı

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğe sahip çıkan iş modellerini, projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla bu yıl 8’nci kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde akademisyenlerden oluşan 48 kişilik jüri 15 kategoride finale kalan projeleri belirledi. Yarışmada kurum ve kuruluşlar, firmalar "Karbon Yönetimi", "Enerji Yönetimi", "Su Yönetimi", "Atık Yönetimi", "Döngüsel Plastik Yönetimi", "Tedarik Zinciri Yönetimi", "Sürdürülebilir İnovasyon", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "Sosyal Etki", "İş Birliği", "Sürdürülebilirlik İletişimi", "Kadının Güçlendirilmesi", "Çalışan Katılımı", "Sürdürülebilir İş Raporlaması", "Yılın Startup"ı kategorilerinde yarıştı. Seçilen projeler düzenlenen online ödül töreni ile sahiplerini buldu.

“Bisiklet Dostu Şehir’de” 2050’de net sıfır karbon hedefi



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in doğayla uyumlu, dirençli, refahı yüksek, biyolojik çeşitliliğini koruyan bir şehir ve bir dünya inşa etme vizyonu doğrultusunda “Şehirler Sıfıra Yarışıyor” (Cities Race to Zero) programına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2050’ye kadar net sıfır karbon salımını amaçlıyor. Bu doğrultuda yerel yönetimlere örnek pek çok uygulamanın hayata geçirildiği kentte bisikletli ulaşım teşvik ediliyor. Bisiklet kullanan yurttaşlar deniz ulaşımından 5 kuruşa yararlanıyor, bisiklet yolları genişliyor, kiralık bisiklet sistemi BİSİM’in istasyon sayısı her geçen gün artıyor. Tandem bisikletler ve çocuk bisikletleri sisteme dahil ediliyor, bisikletliler için ücretsiz tamir istasyonları kuruluyor, bisikletin toplu ulaşıma entegrasyonu sağlanıyor.