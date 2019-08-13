İzmir’in çekim merkezi Narlıdere olacak!

Başkan Engin “Narlıdere’yi yol üstünde, gelinip geçilen bir yer olmaktan çıkartıp, kültürde, sporda ve sosyal yaşamda marka haline getireceğiz” dedi.

Hem hizmet, hem tasasarruf

İlçenin farklı noktalarında esnaflarla ve vatandaşlarla buluşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, talep ve önerileri ilk ağızdan dinledi. 5 yıl boyunca hayata geçirecekleri projeleri ve ilçenin geleceğine yönelik düşüncelerini vatandaşlarla paylaştı.



“İzmir’in yeni çekim merkezi Narlıdere”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Verimli bir 4 ay geçirdik. Park- Bahçeler ve Temizlik İşleri’nde personel yapımızı güçlendirdik, mazot giderlerimizden büyük tasarruf sağladık. Tedbir uygularken hizmet kalitemizden de ödün vermiyoruz, sürekli kendimizi geliştiriyoruz. 5 yıl içinde, sokakları ve caddeleriyle, modern işletme ruhuyla Narlıderemizi yaşayan bir ilçe haline getireceğiz. İçinden geçilen gidilen bir kent olmaktan çıkarıp, cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.