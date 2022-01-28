İzmir’in geleceğine ışık tutacak adım!

İzmir’de orman yangınlarına ve iklim krizine dirençli bitki örtüsü oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ile kentte ekoloji araştırmaları yapılması için protokol imzaladı. Başkan Tunç Soyer, “Araştırmadan çıkan veriler kentin planlanmasında kullanılacak, İzmir’in geleceğine ışık tutacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “dirençli kent” ve “doğayla uyumlu yaşam” vizyonu doğrultusunda önemli bir adım daha atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında kentte ekoloji araştırmaları yapılması için protokol imzalandı. Orman yangınları, yangına dayanıklı bitkilerin tercih edilmesi ve İzmir’in biyoçeşitliliği konularını kapsayan protokolün imza töreni çevrim içi yapıldı.

İmza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vural Gökmen ile Proje Sorumlusu Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Erhan Önen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken katıldı.

“Nerede ne yapacağımızla ilgili bilgi edineceğiz”



İmza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, İzmir’in doğasına ve iklimine uygun bitki örtüsü oluşturmak üzere çalıştıklarını belirterek “Bu araştırma ile nerede, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgi edinmiş olacağız. Kentimizin yeşil alanlarında ne tür bir çalışma yürütmeliyiz, nasıl peyzaj yapmalıyız, bunun cevabını bulmaya gayret edeceğiz. Daha önemlisi, İzmir’in biyoçeşitliliğiyle ilgili veriler kentin planlanmasında kullanılacak, İzmir’in gelecek planlarına ışık tutacak ” dedi.



“Bu vizyon, birçok şehre örnek olabilir”



Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ise vizyoner bakış açısı nedeniyle Başkan Tunç Soyer’i tebrik ederek “İzmir’de yangın sonrası başlayan rehabilitasyon çalışmaları koruyucu tedbirlerle devam ediyor. Bir felaketten sonra yapılacak çalışmalar ne kadar önemliyse o felaketle karşılaşmamak ya da karşılaşıldığında ortaya çıkacak tahribatın azaltılmasına yönelik önlem almak da önemli. Bu vizyon, birçok şehre örnek olabilecek bir model ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vural Gökmen da “Çok doğru bir adreste olduğumuzu biliyorum. Bu işbirliğinin örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Proje Sorumlusu Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu da “Yangına ve iklim değişikliğine dirençli bir kent oluşturma vizyonunuzun Türkiye’deki diğer kentlere örnek olacağına eminim” dedi.

Protokolün içeriğinde neler var?



İki yıl sürecek bir araştırmayı esas alan protokol ile özellikle İzmir’in orman ve makilik sahalarında iklim değişikliği ve yangın ilişkisinin araştırılması, yangın geçirmiş alanların yenilenme seviyelerinin tespit edilmesi, yangına ve iklim değişikliğine daha dayanıklı ve uyumlu bitki türlerinin kent peyzajında ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanım olanaklarının belirlenmesi, ayrıca İzmir’in biyolojik çeşitliliğinin önemli unsurları arasında olan kuşlar, memeliler, iç su balıkları ve bitki türlerinin araştırılması amaçlanıyor. Elde edilen tüm biyoçeşitlilik verileri sayısal olarak Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına aktarılacak. Bu sayede İzmir il sınırları içindeki korunan alanlarda 5x5 kilometre, diğer alanlarda ise 10x10 kilometrelik karelerde biyoçeşitlilik verileri elde edilerek, kent ile ilgili planlamalarda kullanılabilecek bir veri tabanı oluşturulacak. Bunun yanında İzmir ormanlarında yangın sonrası yapılacak restorasyon çalışmalarında ekolojik planlama ile kuraklığa ve yangına daha dayanıklı bitki türlerinin peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılması sağlanacak.