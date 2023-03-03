“İzmir’in gücü arkanızda”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye’de köy ziyaretlerinin ardından Tüysüz Köyü’nde basın mensupları ile bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, afet bölgesinde genel koordinasyonunu İzmir’in üstlendiği Osmaniye’deki programının ardından basın mensupları ile bir araya geldi. Osmaniyelilerin yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazır olduğunu belirten Başkan Soyer, zeytincilik, süt ve süt mamulleri, fıstık, halıcılık ve atalık tohum üretimi ve pazarlaması olmak üzere 5 başlıkta destek paketi hazırladıklarını söyledi.

Gün boyu köyleri ziyaret ederek bölge halkının sorunlarını dinleyen Başkan Tunç Soyer, programının bitiminde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP Osmaniye İl Başkanı Şükret Çaylı, Osmaniye İl Genel Meclis Üyesi Hasan Çoban da Başkan Soyer’e eşlik etti.



“Siz burada sıkıntı çekerken biz huzur içinde yaşayamayız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleriyle afet bölgesinde olduğunu dikkat çeken Başkan Soyer, “Bu 2-3 haftalık, birkaç aylık bir kardeşlik değildir. İzmirli vatandaşlarımıza ne hizmet veriyorsak burada yaşayan Osmaniyeli kardeşlerimize de ulaştırmaya çalışacağız. Çünkü siz burada sıkıntı çekerken, siz burada zorluklarla mücadele etmeye çalışırken biz İzmirliler olarak orada huzur içinde yaşayamayız” diye konuştu.



“Burada siyaset yapmıyoruz”

Osmaniye’de tarımı destekleyeceklerini söyleyen Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak buraya aktarabileceğimiz ne varsa, gücümüz neye yetiyorsa Osmaniyeli kardeşlerimizin derdine derman olmak için buraya taşıyacağız. Burada ne siyaset yapıyoruz ne başka bir derdimiz var ne başka bir beklentimiz var. Eğer Osmaniye ve İzmir yaklaşırsa birbiriyle kardeş olursa Türkiye’de kardeşlik hukuku içinde güçlü bir adım atılmış olur” dedi.



“İmar mevzuatı ile ilgili düzenlemeler anayasa güvencesinde olmalı”

Yaşanan acılardan ders alınması gerektiğini vurgulayan Soyer, “Birincisi; hırsızlara ve haramilere dikkat edeceğiz. Çaldırtmayacağız, çırptırtmayacağız. İkincisi de; akıl ve bilimi rehber edineceğiz. Eğer bunları yapabilirsek göreceksiniz bu toprakların bereketi hepimize yeter. Bu şeytanın bacağını kıracağız” ifadelerini kullandı.



Köyleri gezdi

Başkan Tunç Soyer, basın toplantısı öncesi Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki personel ve depremzedelerle bir araya geldi, İzTarım Ofisi’ni ziyaret etti. Osmaniye’nin köylerinde üreticiler ve kooperatiflerle buluşan Başkan Soyer, 30 Ekim İzmir depreminin ardından kentte kooperatifçilik modeliyle hayata geçirilen Halk Konut uygulaması ile ilgili bilgi verdi.

Serinova köyündeki ağır hasarlı iki evi ziyaret eden Başkan Soyer, Yarbaşı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ürünleri, işletme ve satışıyla ilgili bilgi aldı. Başkan Soyer programını Düziçi’ne geçerek esnaf ziyaretiyle sürdürdü.



“Ütopyanızı gerçekleştirmeye geldik”

Başkan Soyer, S.S. Gökçayır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne giderek incelemelerde bulundu. Kooperatifin 1973 yılında kuruluş sürecine ilişkin bilgi veren ve ‘o zamanlar ütopya sahibiydik” diyen Osman Çömez’e yanıt veren Başkan Soyer, “Şimdi Osman Ağabey… Ütopyası olan bir adam geldi. Biz bu hikayeyi küllerinden tekrar doğurmak mecburiyetindeyiz. Anka kuşunu tekrar canlandırmak zorundayız. Sizlerin kurduğu bir şeyin üzerine yeni bir şey inşa etmeliyiz. Biz bunu yapmak için buradayız. Burada ihtiyaç ne? Siz ne yapmak istersiniz? Biz her şeyine talibiz. Ürettiğinizi satın almaya, üretmeniz için gerekli malzemeyi, ekipmanı vermeye, her şeye talibiz. Bize doğru yol göstermenizi istiyoruz. Bu gençleri harekete geçirip, üretime sokacak ne yapmamız lazım? Bize sadece rehberlik ve yol gösterin. ‘Biz ütopyası olan insanlardık fakat ütopyalarımızı gerçekleştiremedik’ dediniz. Ben de diyorum ki 'bizim hala ütopyalarımız var, gücümüz, kuvvetimiz de yerinde'. O gücümüzü, kuvvetimizi sizin yarattığınız bu hikayeniz üzerinden hayata geçirmek istiyoruz” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gücü arkanızda

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütün gücü ile üreticinin arkasında olduğunu dile getiren Başkan Soyer, “Elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa buradaki hikayeyi canlandırmak için seferber etmeye hazırız. Bu güzelim cennet vatan; üzerinde yaşayan herkesi doyurmaya yeter. Herkesi mutlu edecek kadar güçlü malzemesi var bu toprakların. Sadece namuslu, ütopyası olan çalışkan insanlara ihtiyaç var. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ne işi var burada? Bizim üstümüze vazife mi Düziçi’nin Gökçayır Köyü? Bizim ne işimiz olabilir? Ben devlet değilim, bakanlık değilim, niye buradayım peki? Şu nedenle buradayım; ben bu millete, bu memleketin gücüne inanıyorum. Eğer biz burada İzmir Büyükşehir Belediyesi gücüyle ortak bir şey yapabilirsek Türkiye’ye umut mesajı verebiliriz. Biz sadece bir ışık yakmak istiyoruz. Bir kıvılcım belki ama o kıvılcımı bir çakarsak yangın olur gider” diye konuştu.

Osmaniye programı kapsamında Gümüş Köyü’nde kadın üreticilerle bir araya gelen, Karagedik Köyü’nde yıkılan bir evi ziyaret eden Başkan Soyer, Türkmen köyünde de besicilerle toplantı düzenledi.