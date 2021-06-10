İzmir’in kalbinde birçok tarihi yapı restore edilmeyi bekliyor

İzmir'in adeta bir açık hava müzesi olan Konak'taki tarihi yapılar ayağa kaldırılmayı bekliyor. Konak’taki tarihi yapıların biran evvel restore edilerek turizme kazandırılmasını isteyen Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Konak Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Peynirci ve Ahmet Yeniçırak, İzmir’in kalbindeki tarihin ayağa kalkması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti

FATİH ÖZKILINÇ- Konak'taki tarihi yapılar her geçen gün yok oluyor. İzmir'in merkezi ve "İzmir'in Kalbi" olarak da belirtilen Konak’ta tarihe ışık tutan tarihi yapılar kent turizmine kazandırılmayı bekliyor. Adeta bir açık hava müzesi olan Konak'taki tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması ve restore edilmesi gerektiğini belirten Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Konak Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Peynirci ve Ahmet Yeniçırak kentin tüm bileşenlerinin desteğiyle biran evvel tarihin ayağa kaldırılması gerektiğini belirtti.

Tarihi gün yüzüne çıkaralım



Tarihi yapıların restore edilmesi halinde Konak’ın bir turizm merkezi olacağını dile getiren MHP Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ali Peynirci, “Konak tarihi yapılar bakımından büyük bir hazineye sahip. Ama bugün tarihi yapılar perişan halde. Konak adeta bir açık hava müzesi. Burası çok güzel bir turizm merkezi olabilir. Bugün tarihi yapılar öyle bir halde ki bir gezseniz bu tabloyu görürsünüz. Tarihi konakların, çeşmelerin halini görüyoruz. Konak’ın her yerinde belediye tarafından asılmış ‘Bu bina yıkılabilir, yaklaşmayın’ yazan levhalar görüyoruz. Ama bu levhayı asınca bu tarihi yapılar korunmuyor, daha çabuk yıkılıyor. Bir şekil oluşturulup buraların turizme, kente, ekonomiye kazandırılması lazım. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası(İZTO) harekete geçmeli. Başka türlü bu tarihi yapıları ayağa kaldırmamız mümkün değil. Belediye ve TARKEM birkaç yerde restorasyon çalışması yapıyor ama yeterli değil. Bu hızla ancak restorasyon çalışmaları 10 yıl sürer. 10 yıl sonraya da ortada tarihi yapı kalmaz. Herkes üzerine düşeni yapmalı, bu yapılar Konak’a ait tarihi miras. Konak’ta dolaştığımızda örneğin tarihi hamamlarımızın bazılarının yok olması için bilinçli bir şekilde kendi haline bırakıldığını bazıları ise pasaj olarak kullanıldığını görüyoruz. Anafartalar Caddesi üzerinde Yeşildirek Pasajı var. Ben orayı pasaj biliyordum içine girdiğimde hamam olduğunu öğrendim. Bu tarihi değerler restore edilip Türk Hamamları olarak günümüze kazandırılabilir” diye konuştu.

Turistin bir hafta vakit geçireceği tarih var



Tarihi yapıların turizme kazandırılması halinde Konak’a daha fazla turist gelebileceğini belirten Peynirci, “Salgın döneminde Antalya’ya 20 milyon turist gelmiş. İzmir’e yaklaşık 1 milyon turist gelmiş. Gelen turist de Efes’e gitmiş. Bugün Konak’a turist gelse bu yapıları harabe halde olduğu için gezemez. Bu yapılar restore edilerek turizme kazandırılırsa turistler, bir hafta Konak’ta vakit geçirip ancak bu tarihi gezebilir” dedi.

Bu tarihe sahip çıkalım



Konak’taki tarihi her geçen gün yok olduğunu vurgulayan MHP Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yeniçırak ise “Konak’ta tarihi yapılar yok oluyor. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz mahalle gezilerinde Basmane, Kadifekale çevresindeki tarihi eserler harabe halinde. Sadece birkaç tane tarihi yapı kamulaştırılarak restore edilmiş onlarda kendi haline bırakılmış. Konak’ın birçok yerinde Türk kültürünün bir özelliği olan tarihi çeşmelerimiz de var onlarda harabe halde. Bu tarih zamanında restore edilip kente kazandırılabilirdi. Fakat bu tarih değerlendirilmemiş. Bu tarihi yapılar bir an önce restore edilip turizme kazandırılması lazım. Bu tarihe hep birlikte kentin tüm bileşenleriyle sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.