İzmir’in suyuna kanalizasyon mu karışıyor?

Yaklaşık 2 bin nüfuslu Menderes’in Değirmendere Mahallesi’nde kanalizasyon sisteminin olmadığı ve atık suların İzmir’in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı’na aktığı iddia edildi. Mahallerinde atık suların Tahtalı Barajı’na gittiğini belirten Değirmendere Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yıkar, “Bu durumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İZSU Müdürü biliyor. En son ‘olacak, ihalesi oldu’ dediler. Ama hâlâ bir çalışma başlamadı” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Menderes’in yaklaşık 2 bin nüfuslu Değirmendere Mahallesi’nde kanalizasyon sisteminin olmadığı atık suların İzmir’in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı’na aktığı öne sürüldü. Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu’nun gündeme getirdiği iddiayı Değirmendere Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yıkar da doğruladı. Muhtar Yıkar, mahallede kanalizasyon sisteminin olmadığını dile getirdi.

“Kanalizasyon yok, Tahtalı Barajı’na gidiyor”

Haber Ekspres’e konuşan Değirmendere Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yıkar, “Bizim mahallemizde kanalizasyon, foseptik yok. Atık sular, Tahtalı Barajı’na gidiyor. Bu durumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İZSU Müdürü biliyor. Bu konuyla ilgili dilekçem de var. En son ‘olacak, ihalesi oldu’ dediler. Ama hâlâ bir çalışma başlamadı. Muhtar olduğum günden bu yana bunu dile getiriyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı iki sefer geldi söyledim. İZSU Müdürü geldi söyledim. Ama hâlâ sallantıda… 2019 yılında ben muhtar oldum. Seçildiğim günden bu yana mücadele ediyorum. Mahallemizdeki bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Halk sağlığı ile oynamayın”

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Tunç Soyer’e soruyoruz Menderes Değirmendere mahallesinin atık suları nereye gidiyor? Bu mahallede ne kanalizasyon ne de foseptik var. Mahallenin tüm foseptiği Tahtalı Barajına gidiyor. Bilmiyorsa söyleyeyim İzmir’in içme suyu bu barajdan karşılanıyor. Halkın sağlığı ile oynamayın" ifadelerini kullanmıştı.