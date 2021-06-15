İzmir’in yüzde 53’ü aşılandı

İzmir’deki pandemi sürecini değerlendiren İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Burak Öztop, İzmir’de yüzde 53’ün üzerinde bir aşılama oranı olduğunu açıkladı

Fatih ÖZKILINÇ- İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Burak Öztop, İzmir özelinde pandemi sürecini ve aşılama oranlarını İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde basınla paylaştı. Öztop, öncelikle pandemi sürecini değerlendirerek, “15 Mart 2020’den itibaren İzmir’de ilk vaka görüldüğünden beri yoğun süreç yaşıyoruz. Süreci ilk günden itibaren 15 Mart akşamı kurduğumuz kriz masamızda 7/24 takip ettik. Bunu yaparken PCR, en önemli koşullarda biriydi. Şu anda 11 laboratuvar ile kamuda hizmet vermekteyiz. Kamu dışına 20’nin üzerinde laboratuvarımız bulunuyor. Bizim için sağlık adına testlerin sayısından çok testlerin pozitiflik oranları daha önemli ve bunu ne kadar sürede yaptığımız önemli. Başta bu süreler 24 saati bulurken şu anda Türkiye’de de İzmir’de de ortalama 4 saatte 1 kişiye biz sonucunu verebiliyoruz” dedi. Öztop, ayrıca filyasyon çalışmalarına dikkat çekerek, “İlk günden itibaren 24 saatte bulunan filyasyon süreleri şu anda Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de ortalama 4 saatin altına inerek polikliniğe başvuran bir kişinin yaklaşık 8 ile 10 saat sonra testinin pozitiflik sonucu alıp arkasından da ilacını evine ulaştırdığımız bir süreç yaşıyoruz. İzmir’de 800 filyasyon ekibi kurduk ve 800 filyasyon ekibini 150 araçla destekleyerek sabah 8’den gece 12’ye kadar insanların evine gidilebilecek süreyi gözeterek hızlı bir şekilde hizmet verdik” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de 61’inci sıradayız



İzmir’de servis ve yoğun bakım yataklarının sayısını artırmalarındaki ana sebeplerden birisinin Kovid dışı vakalara da hizmet edebilmek olduğuna değinen Öztop, “Bu süreçte de açtığımız yoğun bakımlar hiçbir zaman yüzde 80 üstü doluluğa ulaşmadı. İzmir’de 12 saatlik yoğun bakım, acil bekleme süreçlerini aşmadan devam ettik” dedi. Öte yandan Öztop, İzmir’in haftalık açıklanan 100 bin nüfusta vaka oranına dikkat çekerek “İzmir 100 binde nüfusa oranla Türkiye sıralamasında 61’inci sırada” dedi.

Aşılamada İzmir iyi



İzmir’in 30 ilçesinde de aşı poliklinikleri oluşturarak, aşı hizmetini en iyi şekilde vatandaşa ulaştırmayı sağladıklarını dile getiren Öztop, İzmir’deki aşılama oranları hakkında bilgi verdi. İzmir’de yüzde 53’ün üzerinde bir aşılama oranı olduğunun altını çizen Öztop, “Sadece İzmir’de aşılamadaki hedef nüfus grubu 1 milyon 200 bin. Şu anda son iki haftada açıklanan grupla beraber İzmir’in 4 milyon 394 bin olan TÜİK nüfusunun 2 milyon 663 bin kişisine aşı tanımlandı. Son 1 milyon 200 bin de son iki haftada aşı olmak üzere. Biz bu tanımlanan nüfusa toplamda 2 milyon 368 bin 945 doz aşı yaptık. Bunlardan 1 milyon 402 bin 708’i birinci doz olmak üzere geri kalanı da ikinci doz aşıyı oldu” dedi. Öztop, yaş gruplarına göre de aşılama oranlarını açıklayarak, “Yaş gruplarına göre aşılama oranından bahsetmek istiyorum. 90 yaş üstü aşılama oranı yüzde 76,93, 85-89 arası yaşta aşılama oranı yüzde 83,5, 80-84 yaş arasında aşılama oranı yüzde 86,2, 75-79 yaş arasında aşılama oranı yüzde 88,91, 70-74 yaş arasında aşılama oranı yüzde 89,88, 65-69 yaş arasında aşılama oranı yüzde 89,23, 60-64 yaş arasında aşılama oranı yüzde 83,44, 55-59 yaş arasında aşılama oranı yüzde 74,21. Diğer yaş gruplarında da hızlı bir şekilde aşılamalar devam etmekte. Bu yaş gruplarının aşılama ortalaması da yüzde 81 oranında yeni açılan gruplarımız hariç aşılamalarımız olmuş durumda” dedi. Öztop, ayrıca günlük aşılama oranının 60- 64 bin kadar olduğunun altını çizerek, “Pandemi olmadığı dönemde İzmir’de günlük 60 bin kişiye hizmet verirken, aşılamayla birlikte 60 bin kişiye ek olarak 64 bin kişiye de aşı hizmeti vereceğiz. Bu nedenle oluşabilecek yoğunluk nedeniyle vatandaşımızın pandemi kurallarına dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.

İzmir’de günde 140 bin kişi aşılanabilir



Öztop, konuşmasının ardından basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Aşılamada israf olup olmadığını hakkında gelen soruya Öztop, “Kovid’den önce de bizim belli bir kriterimiz vardı. Aşılama oranları ve aşı zayi oranlarımız vardı. Şu anda Kovid sürecindeki aşı zayi oranımız normal süreçte beklediğimiz aşı zayi oranlarının 20’de 1’i civarında. Bu süreçte de özellikle BioNTech aşısının bir flakonunda 6 doz olması ve 6 kişiye aynı anda yapılması zayi oranlarını artıracağı yönünde bizi de korkutmuştu. Ama bu süreçte hem sağlık çalışanlarımızın tedbirli hareketleri hem de halkımızın aşı randevularına gösterdiği riayet sonrasında çok az oranda zayimiz oldu” dedi. Son olarak aşılama nedeniyle oluşan yoğunlukları önlemek amacıyla yeni bir uygulama yönteminin düşünülüp düşünülmediği konusundaki soruya da cevap veren Öztop, “Aşıya çok ciddi bir teveccüh oluyor. Bunun daha sonra daha kabul edilebilir seviyelere inebileceğini düşünüyoruz. Şu anda günlük 65 bin civarında aşı randevumuz var ama bizim İzmir’deki aşı kapasitemiz 98 bin. Biz şu anda 98 bin kişiye aynı anda aşı yapabilir durumdayız. Bunu 140 bine de çıkarabiliriz. Hatta mobil aşı araçlarıyla aşı yapmaya hazır durumdayız” diye konuştu.