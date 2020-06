İzmirli avcının oltasına 3 kiloluk balon balığı takıldı

İzmir'in Karaburun ilçesinde amatör bir balıkçı, 3 kilogram ağırlığında balon balığı yakaladı.

Mordoğan Mahallesi'nde yaşayan Şükrü As, oltayla balık avı için tekneyle denize açıldı. Oltasına değişik bir balık türünün takıldığını gören As, yaptığı araştırmalar sonunda bunun balon balığı olduğu öğrendi. Şükrü As, yaptığı açıklamada, yakaladığı balon balığının 3 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi. Balığı görünce şaşırdığını dile getiren As, "İnternetten yaptığım araştırmada bunun diplerde yaşayan balıklarla beslendiğini, etinin zehirliği olduğunu, yenmesi durumunda insanların sağlığını olumsuz etkilediğini okudum. Balık öldükten sonra onu denize bıraktım." diye konuştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Erhan Irmak da balon balığının doğal yayılım alanının pasifik bölgesi olduğunu anımsattı. Ege ve Akdeniz'de zaman zaman ağlara takılan balığın bölgedeki ekosistemi tehdit ettiğini dile getiren Irmak, "Yaşadığı bölgedeki omurgalı ve omurgasız çok sayıda deniz canlısını yok etmektedir. Bu balıklar çok güçlü çeneleri ve giyotin benzeri dişleri ile ısırdıkları yeri çok rahat koparabilmektedir. Balon balıkları 'tetraodotoksin' denilen dünyadaki en güçlü biyolojik zehirlerden birine sahiptir." dedi. Irmak, Tarım ve Orman Bakanlığının, balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla balık başına 5 lira ödül koyduğunu sözlerine ekledi.