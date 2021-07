İzmirli avukatlar ikinci kez Özkan Yücel dedi!

İzmir Barosu iki gün süren Genel Kurulu’nu tamamladı. İki adaylı seçim yarışını Çağdaş Avukatlar Grubu kazandı. Böylece İzmir Barosu mevcut Başkanı Özkan Yücel, yeni dönemde de görevine devam edecek.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Barosu avukatları, yeni dönem başkanını ve yönetimini belirlemek üzere Kültürpark 4 Nolu Hol’de sandık başına geçti. Seçim için 28 sandığın bulunduğu alanda oy kullanma işlemi saat 17.00’da sona erdi. Toplamda oy kullanan delege sayısı 6 bin 706, geçerli oy sayısı 6 bin 487, geçersiz oy sayısı 219 olarak açıklandı. 28 sandıktan çıkan sonuçlara göre 4 bin 26 oy alan Çağdaş Avukatlar Grubu seçimi kazanırken, 2 bin 424 oy alan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu seçimi kaybetti. Çağdaş Avukatlar Grubu Başkan Adayı ve İzmir Barosu mevcut Başkanı Özkan Yücel, yeniden başkan olmasının sevincini kapıda meslektaşlarıyla kutladı. Alkışlarla kutlama yapan Çağdaş Avukatlar Grubu ‘Sınavı geçtik, Faşizme karşı omuz omuza’ sloganları attı.



"YENİ DÖNEMDE DE MÜCADELEYE DEVAM"

Kürsüye çıkarak İzmir Barosu Başkanı olarak yeni dönemin ilk konuşmasını yapan Yücel, seçim sabahı avukatların gözlerindeki ışıltıdan seçimi kazandıklarını anladığını dile getirerek, “Gözlerinizdeki ışığı gördüğümde sabah söyledim arkadaşlara bitti bu iş diye akşam da belli oldu. Bitti bu iş!” dedi. Yücel, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

“Kişilerin başarısı değil bu bir ekip olarak çalışmanın başarısı, vazgeçmemenin başarısı, biat etmemenin başarısı, teslim olmamanın başarısıdır. Bundan 2,5 yıl önce biz kazandığımızda kimi yandaş medya mensupları “Barikatçılar kazandı’ diye manşet atmışlardı. O gün de söyledik insan haklarından, demokrasiden, barolardan yana bir barikat kuracağız ve bundan vaz geçmeyeceğiz diye. Bu seçimi kazanmamamızın başka bir anlamı da var. Bütün Türkiye gözünü dikmiş İzmir Barosu’na bakıyor. Çünkü dediler ki ‘siz durduğunuz yerde bir durun’ biz de dedik ki ‘durmayacağız’. Bugün aldığımız sonuç mücadeleye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun, mücadeleyi ne kadar sahiplendiğimizin göstergesidir diye düşünüyorum. Bugün tüm meslektaşlarıma ‘iyi ki varsınız’ diyorum. Sizin için yeni dönemde de asla vazgeçmeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün İzmir Barosu olarak yapacağız bunu. Sloganını atıyoruz ya ‘faşizme karşı omuz omuza’ diye bu seçimin faşizme karşı mücadelenin ne kadar ihtiyaç olduğunun bir göstergesi. Demokrasi için faşizmle mücadele etmeye devam edeceğiz.”



"TBB'NİN ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRME ZAMANI"

Önümüzde bir hedef var diyen Yücel, “Biz şu an Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) var olan yönetiminin ‘küçük tek adam’ olduğunu daha önce de ifade etmiştik. O yönetimin barolardan demokrasiden uzak olduğunu söylemiştik. İşte şimdi sıra TBB’nin anlayışı değiştirme zamanı. Bütün demokrasi güçlerine tüm avukatlara tüm insanlara sesleniyoruz. Korkmayın. Mücadele edin. Çünkü biz haklıyız. İnsandan güzelden yana olanı söylüyoruz ve hakikatin kaybetmesi gibi bir şey asla söz konusu olamaz. Bu seçim burada bulunan her adımında her kelimesinde izi olan çalışmaları birlikte sürdürdüğümüz tüm arkadaşlarımızın eseridir. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.



Seçimi kazanan Çağdaş Avukatlar Grubu’nun listesi şu şekilde:

Başkan: Özkan Yücel

Yönetim Kurulu: Ayşe Kaymak, Deniz Yılmazer, Elçin Kılınçer Ot, Hüseyin Yıldız, Mehmet Baran Selanik, Miray Sayman, Perihan Çağrışım Kayadelen, Sinan Balcılar, Şefika Yıldırım Sert, Yakup Gül

Disiplin Kurulu: Canan Arıcı, Cenk Dilmen, Dinçer Dikmen, Gamze Şimşek, Mehmet Özer Şentürk

Denetleme Kurulu: Burcu Ece Güler, Cansu Bildirici, Zöhre Dalkıran

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Üyeleri: Ercan Demir, Sefa Yılmaz, Serkan Cengiz, Sibel Ünlü Hasdemir, Türkan Karakoç

17-18 Ekim 2020’de yapılacak olan İzmir Barosu Genel Kurulu pandemi gerekçesiyle 3 kez ertelenmişti.