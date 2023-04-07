İzmirli babalar eğitimde

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları, “Baba Eğitim Destek Programı” ile babaların aile içerisinde sağlıklı iletişim kurabilmelerini sağlıyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle düzenlenen eğitimler babalardan büyük ilgi görüyor.

İzmirli babalar eğitimde
07 Nisan 2023 Cuma 14:34

Okul öncesi eğitimde "okul-öğrenci-aile" üçgenindeki uyuma dikkat çekebilmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle "Baba Destek Eğitimi Projesi"ne (BADEP) başladı. AÇEV’deki gönüllü eğitmenler eşliğinde yapılan programda, babalara "aile içindeki rolleri ve önemi" anlatılırken olumlu disiplin yöntemleri, çocuğun sosyo-duygusal gelişim özellikleri, çatışma çözme yöntemleri ve çocuğun sorumluluk kazanması gibi konularda da işin püf noktaları aktarılıyor.

Babalara büyük görevler düşüyor

Ailenin çocuk gelişiminde ve psikolojisindeki önemine değinen İZELMAN Anaokulları Müdürü Eda Kaygusuz, “Çocukların bakımı, gelişimi ve eğitimi söz konusu olduğu zaman anne ve babanın eşit sorumluluğu olduğuna dikkat çekmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 13’ü babaların, 2’si annelerin katılımıyla yapılacak 15 oturumdan oluşan program, farklı gruplarda toplam 120 babanın katılımıyla düzenlenecek. Programın sonunda, babalar katılım belgesi almaya hak kazanacak. Babalara destek vererek çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunan bu programa katılımın çok önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #İzmirli babalar #Anne Çocuk Eğitim Vakfı
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