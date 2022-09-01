İzmirli balıkçılar, 4,5 ay sonra denizlere açıldı

4,5 aylık aranın ardından İzmir’de balıkçılar Mavi Vatan’a açıldı. İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen balıkçılık sezonu açılış töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sezonun balıkçılara hayırlı olmasını dileyerek “Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına olsun” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Balıkçılar, 4,5 aylık av yasağının ardından yeniden denizlere döndü. 2022 Yılı Balıkçılık Sezonu açılışı nedeniyle İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda tören düzenlendi. Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Ecdadımızın kanıyla suladığı bu vatan çok kıymetli, bedeli defalarca ödendi. Ancak bu toprakları bize vatan kılan ecdat, her türlü nimetiyle kullanalım diye sundu. Madenleriyle, ormanlarıyla, deniziyle kullanalım ancak sürdürebilir bir şekilde kullanalım. Vatanın sunduğu imkanları son damlasına kadar en iyi şekilde değerlendirmiyorsak zengin toprakların, denizlerin fakir bekçileri olmaya devam ederiz" dedi.

Balıkçıların denizlerde yürüteceği faaliyetlerin ülkenin kalkınması, balıkçılığın gelişmesi anlamında önem arz ettiği belirten Köşger, "Devletimiz her alanda olduğu gibi balıkçılığıda her türlü destekliyor. İlimizde 29 balıkçı barınağı, 45 su ürünleri kooperatifinin bulunuyor. Yapılacak çok iş, gidilecek çok yol var. Mavi vatan bizim. Bunu en iyi şekilde geliştirerek tahrip etmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Balıkçılık sezonun hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına olsun” ifadelerini kullandı.

İzmir hali birinci sırada

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise Su Ürünleri Hali'ni daha modern ve çağın gereksinimlerine yanıt verecek şekilde yeniledik, kapasite artışını sağladık. Son 3 yıl içerisindeki işlem hacmi göz önünde bulundurulduğunda İzmir Su Ürünleri Hali, yıllık 55 bin ton balık sevkiyatı ile Türkiye'de birinci sırada. İzmir burada da birinciliği bırakmıyor. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde balıkçılarımıza destek olmak için Rüsum kanunda yüzde 3 olan belediye payını yüzde 1 olarak almaktayız. Bunu yapan tek belediyeyiz. Çünkü amacımız her alanda vatandaşımızı desteklemek” diye konuştu.

Binlerce tekne denize açılacak

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy ise “Yaklaşık 8 ay süren bir balık sezonu yaşayacağız. Binlerce tekne denize açılacak. 'Vira Bismillah' diyecek. Deniz bize cömert davranırsa en küçük tekne 300 ton en büyük teknemiz bin ton balık avlayarak sezon sonunda geri dönecekler. Bunun ülkemize olan katkısı oldukça önemli” ifadelerini kullandı.