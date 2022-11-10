İzmirli Başkanlar ekonomiyi değerlendirdi: “Finansal kuraklık dönemi yaşanıyor”

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) sekreteryasında, Ege Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) ev sahipliğinde Swissotel Büyük Efes’te gerçekleşen Kasım ayı İzmir Başkanlar Kurulu’nda ekonomi ve iş dünyasının gündemindeki önemli konular değerlendirildi.

Her ay düzenli olarak bir araya gelen, iş dünyasını temsil eden oda, borsa, dernek ve vakıf başkanlarından oluşan İzmir Başkanlar Kurulu toplantısının ev sahipliğini yapan EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, sivil toplumun önemine dikkat çekti. EGİFED’in İzmir merkezli bir federasyon olarak, EGİAD, Manisa GİAD, Balıkesir GİAD, Bandırma GİAD, Akhisar GİAD, Denizli GİAD, NAZİLLİ GİAD gibi Ege Bölgesi’ni kapsayan Genç İş İnsanları Derneklerinden oluştuğunu hatırlatan İlter, genç iş insanları derneklerinin bir okul gibi pek çok başarılı iş insanını yetiştiren bir konumda olduğunu kaydetti. İlter, bu derneklerde yönetim görevinde olan pek çok üyenin çeşitli meslek örgütlerinde, oda ve borsalarda yöneticilik yaparak sivil toplum kuruluşlarında hizmet etmeye devam ettiklerini anımsattı.

Küresel rekabet şansımız azalıyor

Toplantıda ekonomi ve iş dünyasının gündemindeki konuları masaya yatırdıklarını, başkanların görüşlerini açıkladıklarını belirten İlter, iş dünyası ve özellikle sanayi sektörünün zor bir dönemden geçtiğinin ortak kanıları olduğuna dikkat çekti. Üretimde özellikle enerji maliyetlerinin yüksek olmasının hem maliyetleri hem de işletmelerin finansal dengesini olumsuz yönde etkilediğini İfade eden İlter, “Üretim süreçlerinin göreceli olarak uzun olduğu ve vadeli satışların olduğu sektörlerde yüksek enerji maliyeti ve bu vadelere göre çok daha kısa olan enerji ödemeleri nedeniyle işletme sermayeleri üzerindeki yük giderek artmaktadır. Kurun baskılanması da söz konusu maliyetlerin artmasına etki etmemektedir. Sanayide kullanılan enerji maliyetleri rekabet içerisinde olduğumuz diğer ülkelere oranla çok daha yüksek olması küresel boyutta rekabetçi olma şansımız daha da azalmaktadır” dedi.

EYT düzenlemesinde işletmelerin riski azaltılmalı

Firmaların finansmana erişiminin son dönemde çok zorlaştığına da işaret eden İlter, finansal kuraklık dönemi yaşandığını kaydetti. Ekonominin canlandırılması ve büyüme- kalkınmaya dayalı ekonominin sağlanması için KOBİ’lerin finansal kaynaklara kolaylıkla erişebilmesinin ve bu işletmelerin yapısal olarak güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan İlter, “Önümüzdeki süreçte işletmeler için bir başka risk de olası EYT düzenlemesi sonrası hem insan kaynağı açısından hem de finansal olarak yaşanabilecek olumsuzluklardır. Ortalama yüzde 21 seviyesinde personelin yararlanması beklenen EYT düzenlemesi sonrası kıdem tazminatı ödemelerinin işletme bütçelerinde ciddi bir yük oluşturması bekleniyor. Başka bir boyutta da olgun ve işle ilgili deneyim ve bilgi sahibi işgücü profilinin sahadan çekilmesi şirketlerin en önemli değeri olan insan kaynağında da hem nitelik hem nicelik olarak azalmaya neden olacaktır. Diğer taraftan emekli olan kişilerin sosyal güvenlik sistemine ödenen primlerin emekli aylığına hiçbir katkısı olmamasının da etkisiyle kayıt dışı istihdamın artma riski de söz konusudur” diye konuştu.