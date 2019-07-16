İzmirli başkanlardan Ünlütürk’e vefa

İzmir Başkanlar Kurulu, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu Başkanlığı görevi boyunca Başkanlar Kurulu’na katkı sağlayan Şükrü Ünlütürk’e plaket vererek onurlandırdı.

İzmir Başkanlar Kurulu’na üye bütün kurumların logolarının yer aldığı özel bir plaket verilen Şükrü Ünlütürk, yapılan bu jest dolayısıyla tüm başkanlara teşekkür etti.

İzmir Başkanları Kurulu’nun sekretaryasını yürüten Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Şükrü Ünlütürk’ün İzmir’de örnek bir iş insanı olduğunu belirterek, İzmir Başkanlar Kurulu’na yaptığı katkılardan dolayı bu plaket ile kendisine teşekkür ettiklerini söyledi. Ünlütürk’ün görev aldığı tüm kurumlarda fark yarattığını dile getiren Susam, “Tecrübesi ve yetkinliği ile birçok konuda ufuk açarak İzmir Başkanlar Kurulu’na büyük katkı sunan Ünlütürk’ten hepimiz yararlandık. Başkanlar Kurulu içinde aktif bir üye olarak her konuda bilgi birikimini bizlerden esirgemedi. Ünlütürk, İzmir için büyük bir şanstır” dedi.

Onur verici bir durum

EGİAD Danışma Kurulu Başkanlığı görevini devreden Şükrü Ünlütürk, verilen plaketten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. İzmir Başkanlar Kurulu’nun Ege Bölgesi’ne büyük katkısı olduğunu ifade eden Ünlütürk, “Başkanlar Kurulu’nda çok güzel imkânlar yarattık. Hem İzmir hem ülke ekonomisine katkı sağlamak için uğraştık. İzmir Başkanlar Kurulu’ndan plaket almak onur verici. Bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.